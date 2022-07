Ponniyin Selvan 1 Teaser : le face-à-face d’Aishwarya Rai Bachchan-Trisha, l’entrée héroïque de Chiyaan Vikram ; les internautes prodiguent leur amour au “Pride of Tamil cinema” [Read Tweets]

Enfin, le teaser de Ponniyin Selvan Part I est sorti. Comme prévu, Mani Ratnam nous a emmenés dans le monde des Chola d’une manière impressionnante. Le film a une toile énorme comme il ressort du teaser. Le film est basé sur le roman de Kalki Krishnamoorthy. Mani Ratnam et Aishwarya Rai Bachchan ont toujours été un combo imbattable avec des films comme Guru, Raavan et d’autres. Elle est spectaculaire en tant que Nandini. L’un des moments forts est la confrontation entre Trisha et Aishwarya Rai Bachchan. Les fans de Chiyaan Vikram seront époustouflés par son apparence d’Adithya Karikalan, le roi Chola qui a été tué dans des circonstances mystérieuses.

Les médias sociaux sont gaga sur la toile, BGM et la présence des acteurs. On peut faire confiance à Mani Ratnam pour des épopées à grande échelle, et cela ressemble à une étape importante pour le cinéma tamoul. Jetez un œil aux tweets…

#PonniyinSelvanTeaser #AishwaryaRai #AishwaryaRaiBachchan La combinaison de Rahman Sir avec Aishwarya Rai et Mani Sir est toujours incroyable ! https://t.co/tlmkt6TeYJ Rishi Kaviraj (@RishiKaviraj1) 8 juillet 2022

Votre pertinence en tant qu’actrice et ne jamais perdre de célébrité est définie lorsque vous arrivez à jouer deux rôles en tant qu’antagoniste principal dans un #500cr film ça aussi à la fin de la quarantaine Seulement #AishwaryaRaiBachchan peuvent s’identifier ? #PonniyinSelvanTeaser pic.twitter.com/Uymxhpd3bX Fan de la reine Aishwarya Rai (@QueenAishwarya1) 8 juillet 2022

Eh bien, les comparaisons ont déjà commencé avec le Baahubali de SS Rajamouli qui, selon beaucoup, avait de meilleurs effets visuels. Mais la différence est dans l’histoire. Ponniyin Selvan est basé sur la réalité alors que Baahubali n’était qu’un conte fictif.