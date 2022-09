Ponniyin Selvan 1 : Le discours de Chiyaan Vikram sur l’histoire des Cholas et de la culture indienne gagne Internet ; la vidéo devient VIRALE [Watch]

Ponniyin Selvan : Partie 1 devrait sortir le 30 septembre 2022. Le film met en vedette Csalut Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, Karthi, Jayam Raviet Trisha Krishnan dans les rôles principaux. Le film est basé sur le roman Ponniyin Selvan de Kalki Krishnamurthy de 1955 et raconte l’histoire de la dynastie Chola. Les acteurs font la promotion du film dans différentes villes et hier soir une conférence de presse a été organisée à Mumbai. Lors de la conférence de presse, on a demandé à l’équipe pourquoi il est pertinent de montrer l’histoire à l’heure actuelle, et la réponse de Chiyaan Vikram est de gagner Internet.

L’acteur a parlé de la dynastie Chola, des temples construits par Raja Raja Cholan 1, de la culture indienne et bien plus encore. Il a terminé sa réponse en disant: “Cela n’a rien à voir avec l’Inde du Sud, l’Inde du Nord, l’Inde de l’Ouest ou l’Inde de l’Est; nous sommes des Indiens dont nous devons être fiers (de l’histoire).”

Découvrez les tweets des fans et la vidéo de Chiyaan Vikram ci-dessous

#PonniyinSelvan Promotion #ChiyaanVikram Explique la fierté du grand temple de Tanjore et dit qu’il est plus vieux de plus de 1000 ans et qu’il se tient debout jusqu’à maintenant ? C’est la fierté de l’Inde ? #ARRahman | #ManiRatnampic.twitter.com/PZhDrxQLjQ Saloon Kada Shanmugam (@saloon_kada) 24 septembre 2022

Aucun monsieur social n’avait expliqué cela précisément pendant mes jours d’école ….. en a félicité un ..?? …..#ChiyaanVikram pic.twitter.com/HQk15ngRmt Prashanthboddu (@Prashanthbabu22) 25 septembre 2022

#ChiyaanVikram en mode pircihu meiyure. Quelle fluidité ?? Tant d’informations sur la #Thanjavur periya Kovil, Raja Raja cholan et la culture tamoule. Vidéo parfaite pour #PonniyinSelvan promotion auprès d’un public non tamoul.pic.twitter.com/lhWEvxf6OL MovieHub (@movieehub) 24 septembre 2022

Ponniyin Selvan: La partie 1 devrait connaître une ouverture exceptionnelle au box-office, en particulier sur les marchés tamouls. Le film sera doublé et diffusé dans différentes langues, dont l’hindi.

Sur les marchés hindi, nous pouvons nous attendre à ce que le film prenne une ouverture décente, puis montre une croissance si le bouche à oreille et les critiques sont positifs. La version hindi de PS: 1 sera également confrontée à une rude concurrence de Hrithik Roshan et Saif Ali Khan vedette Vikram Vedha qui est un biggie de Bollywood.