Ponniyin Selvan 1 : Chiyaan Vikram, Trisha Krishnan et d’autres stars révèlent leur acteur préféré de Bollywood, des dialogues et plus encore [Exclusive Video]

Dans un tour rapide et amusant avec Bollywood Life Trisha Krishnan, Jayam Ravi, Shobhita Dhulipala, Chiyaan Vikram a parlé de leur dialogue Bollywood préféré, acteur du réalisateur de leur film magnum opus Ponniyin Selvan 1, Mani Ratnam et bien plus encore. Regardez l’intégralité de la vidéo du segment amusant pour en savoir plus ici.

Le film est sorti en salles le 30 septembre et est sorti en cinq langues. Écrit à l’origine par Kalki Krishnamoorthi, Chiyaan Vikram a fière allure en tant qu’Aditya Karikalan. Aishwarya Rai Bachchan joue le rôle de la reine Nandini tandis que Karthi essaie le rôle de Vallavaraiyan Vanthiyathevan. Le film est un enregistrement des gloires de la dynastie Chola.