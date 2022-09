Ponniyin Selva, la chanteuse 2.0 Bamba Bakya décède à 49 ans ; les célébrités expriment leur choc

chanteur tamoul Bamba Bakya décédé plus tôt dans la journée. Il avait prêté sa voix à Vikram, Jayam Ravi, Trisha et Aishwarya Rai Bachchan vedette Ponnyyin Selvan. De nombreuses célébrités pleurent sa disparition et présentent leurs condoléances de toutes les manières possibles. Bamba Bakya n’avait que 49 ans et ne se sentait pas bien, selon les médias. Il est dit que Bamba Bakya a fait une crise cardiaque tout en suivant un traitement.

Décès de Bamba Bakya

Un média rapporte que jeudi, Bamba Bakya s’est plaint d’un malaise. Il a rapidement été transporté à l’hôpital. Sa disparition soudaine a choqué tout le monde dans et hors de l’industrie. Les fans du chanteur ont été découragés en apprenant la nouvelle. Selon les rapports, il suivait un traitement mais a subi une crise cardiaque. Il est parti pour sa demeure céleste la nuit dernière dans un hôpital privé de Chennai.

Les célébrités pleurent la perte de Bamba Bakya

Bamba Bakya a été suggéré aux créateurs de Ponniyin Selvan par AR Rahman. Le chanteur a également prêté sa riche voix de baryton à la chanson Ponni Nadhi de Ponniyin Selvan. L’acteur Karthi a pleuré sa disparition en disant qu’il souhaite que sa famille ait la force de supporter une perte aussi tragique. Siddarth Srinivas a également pleuré sa perte aux côtés d’autres fans et sympathisants. Découvrez les tweets ici :

La vie est trop courte ! Célébrez et chérissez le temps que vous avez en ce moment. Parti bientôt frère #BambaBakya Sincères condoléances à sa famille ? pic.twitter.com/4Gslo1ZKhO Dharan Kumar (@dharankumar_c) 2 septembre 2022

chanteur RIP #BambaBakya – connu pour sa belle et unique voix. Raati, Pullinangal et le morceau de départ de Ponni Nadhi seront toujours spéciaux ! pic.twitter.com/eUc5OsRrXg Siddarth Srinivas (@sidhuwrites) 2 septembre 2022

Une mort si injuste… ? Votre voix unique va nous manquer ! @bambabakya Sincères condoléances à sa famille et à ses proches.#trendmusicsouth #BambaBakya #RIPBambaBakya pic.twitter.com/rl5gbWHarJ TrendMusic (@trendmusicsouth) 2 septembre 2022

Disparition malheureuse et injuste ! Reposez en paix #BambaBakya Monsieur ? Merci pour la belle musique que vous nous offrez#RIPBambaBakya #ReposEnPaixBambaBakya pic.twitter.com/tcGHt5OTRV Enregistrements U1 (@U1Records) 2 septembre 2022

Repose en paix mon frère @bambabakya #bambabakya parti trop tôt pic.twitter.com/q2jh1LzQr3 Santhosh Dhayanidhi (@DhayaSandy) 1er septembre 2022

Vraiment dévastateur de savoir que la voix impeccable #BambaBakya n’est plus. ? Sincères condoléances à ses proches. #RIPBambaBakiya pic.twitter.com/lhZZfRAdx8 Sony Music Sud (@SonyMusicSud) 2 septembre 2022

SE DÉCHIRER #BambaBakya Monsieur. Il est connu pour sa voix magnifique et unique. #Simtaangaran et #Kaalame sera toujours spécial. Sincères condoléances à ses proches et proches ! ? #RIPBambaBakya pic.twitter.com/2vjJ2C6umc Acteur Vijay Team (@ActorVijayTeam) 2 septembre 2022

La fille d’AR Rahman, Khatija Rahman, a pris son compte sur les réseaux sociaux et a partagé une photo sur ses histoires Instagram. “Repose en paix mon frère”, a-t-elle écrit en ajoutant qu’elle ne pouvait pas croire qu’il soit décédé. Elle se souvenait de lui comme d’une personne merveilleuse et d’un musicien.

Les chansons émouvantes de Bamba Bakya

AR Rahman a fait chanter Bamba Bakya Simtaangaran et Pullinangal. Simtaangaran est un numéro folk amusant mettant en vedette Thalapathy Vijay. Pullinangal est une chanson du 2.0. Bamba a également touché les cœurs avec une chanson triste intitulée Kalame Kalame de Vijay starrer Bigil. Toutes ses chansons sont devenues populaires parmi les masses.