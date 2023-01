Pongal du gouverneur du Tamil Nadu invite un nouveau point chaud avec le gouvernement stalinien

Dans la controverse Tamil Nadu contre Tamizhagam alimentée par les récentes remarques du gouverneur RN Ravi sur “un nom plus approprié” pour l’État.

Une invitation de la Maison du Gouverneur, qui utilise “Tamizhagam” au lieu du Tamil Nadu, a exaspéré le ministre en chef MK Staline et ses alliés, qui ont exigé le renvoi de M. Ravi.

L’invitation pour le festival Pongal à la maison du gouverneur Raj Bhavan, qui est en tamoul, manque également l’emblème du gouvernement de l’État et ne présente que l’emblème du gouvernement indien.

La version anglaise de l’invitation utilise le nom Tamil Nadu.

Lors d’un événement la semaine dernière, le gouverneur Ravi avait déclaré: “Tout ce qui s’applique à l’ensemble du pays, le Tamil Nadu dira non. C’est devenu une habitude. Tant de thèses ont été écrites – toutes fausses et pauvres fictions. Cela doit être brisé . La vérité doit prévaloir. Tamizhagam est un mot plus approprié pour l’appeler. Le reste du pays a subi beaucoup de dévastation aux mains des étrangers pendant longtemps.

Tamil Nadu signifie “la nation des Tamouls” tandis que Tamizhagam signifie la “demeure du peuple tamoul” et est l’ancien nom de la région.

Le DMK au pouvoir et ses alliés accusent le gouverneur de pousser l’agenda de l’opposition BJP et de son mentor idéologique Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) en lançant le nom “Tamizhagam”.

“Il fait des déclarations factuellement incorrectes et potentiellement dangereuses”, a déclaré le chef du DMK, TR Baalu.

L’invitation de M. Ravi, bien que vieille de quelques jours, a provoqué plus de provocation après qu’il a quitté l’assemblée du Tamil Nadu hier dans une rangée avec le gouvernement de l’État au sujet de son discours.

Le député du CPI(M) Su Venkatesan a partagé sur Twitter des captures d’écran comparant deux invitations de la maison du gouverneur. Il a dit que l’invitation pour Pongal le désignait comme “gouverneur de Tamizhagam” alors qu’une invitation précédente avait dit: “gouverneur du Tamil Nadu”.

“L’invitation de la maison du gouverneur à la cérémonie du portrait a déclaré le gouverneur du Tamil Nadu. Maintenant, l’invitation pour le festival de Pongal dit, gouverneur de Tamizhagam. Il devrait quitter l’État à la même vitesse qu’il a quitté la maison hier. Il devrait être expulsé, ” a écrit le leader de gauche.

Le débrayage de M. Ravi à l’assemblée a marqué une escalade dramatique de son impasse avec le gouvernement de l’État. C’était sa manifestation de protestation après que le ministre en chef Staline ait exhorté le président à supprimer les parties de son discours qui n’avaient pas été approuvées par le gouvernement de l’État.

Le gouverneur, tout en lisant un discours traditionnellement préparé par le gouvernement de l’État, a édité des extraits, en sautant les références à la laïcité, à la justice sociale et à l’autonomisation des femmes.

Dans leurs protestations, DMK et ses alliés ont crié “Tamil Nadu” à plusieurs reprises dans l’assemblée. Le hashtag #GetOutRavi a également fait une brève apparition sur Twitter.