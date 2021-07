Pondération des ETF et investisseur moyen

Les stratégies de pondération des fonds négociés en bourse commencent à être vraiment importantes pour les investisseurs.

L’observateur de longue date du marché et professeur à la Wharton School, Jeremy Siegel, a soutenu pendant des décennies que les investisseurs devraient envisager des alternatives aux fonds populaires pondérés par capitalisation boursière, en particulier les ETF qui pondèrent leurs avoirs en fonction de facteurs fondamentaux tels que la croissance des bénéfices, les dividendes ou la dynamique.

Maintenant, cette marée tourne lentement. Bien que les fonds pondérés en fonction de la capitalisation boursière soient toujours les plus largement détenus sur le marché des ETF de 5 000 milliards de dollars, les émetteurs sont de plus en plus à l’aise d’offrir des produits pondérés en fonction des facteurs et d’autres produits de niche.

WisdomTree a lancé son propre US Growth and Momentum Fund (WGRO) fin juin sur la base de certains des facteurs mis en évidence par Siegel, conseiller de la société. L’ETF suit l’indice de croissance O’Neill, qui utilise les stratégies de l’investisseur de croissance Bill O’Neill pour trouver des pièces à fort potentiel qui se négocient à rabais.

Jeremy Schwartz, vice-président exécutif et responsable mondial de la recherche chez WisdomTree, a déclaré que le succès de l’une ou l’autre stratégie dépend de la toile de fond du marché.

« La pondération des capitalisations fonctionne incroyablement bien sur ces marchés axés sur la croissance que vous avez eus au cours des 15 dernières années », a-t-il déclaré cette semaine à « ETF Edge » de CNBC. « Là où les fondamentaux commencent à fonctionner, c’est lorsque les choses se dérèglent vraiment. »

Lorsque les marchés deviennent trop chers, le rééquilibrage vers la croissance des bénéfices et les dividendes peut s’avérer utile, a déclaré Schwartz.

Bien que WGRO suive un indice, il se rééquilibrera tous les mois et affichera l’un des taux de rotation les plus élevés du marché, le rendant plus actif que même certains fonds gérés activement, a-t-il déclaré.

« Être actif dans ce domaine à plus forte croissance, le domaine de l’innovation et le domaine SPAC … pourrait être très utile », a-t-il déclaré. Les SAVS sont des sociétés d’acquisition à vocation spéciale qui servent de chèques en blanc aux entités cherchant à entrer en bourse.

Pour le directeur général de WallachBeth Capital, Andrew McOrmond, choisir d’investir en fonction de la capitalisation boursière ou des fondamentaux « doit vraiment dépendre de votre horizon temporel ».

« Si votre investisseur moyen a 35 ans, il peut maintenir le cap avec la pondération de la capitalisation boursière s’il prend sa retraite à 65 ans », a-t-il déclaré dans la même interview « ETF Edge ». « Mais si vous avez 60 ans en ce moment, avec des valorisations là où elles sont, … vous ne voulez pas être du mauvais côté de ce commerce quand cela se produit. »

WGRO est certainement plus adapté aux jeunes investisseurs, a déclaré McOrmond.

« Vous devez obtenir toute cette croissance et cette hausse. Et je pense que le ratio des dépenses est plus que raisonnable pour justifier d’être dans cet ETF pour être également prêt à une sorte de ralentissement », a-t-il déclaré.

Mark Yusko, qui dirige un ETF basé sur SPAC, a déclaré dans la même interview « ETF Edge » que le vrai débat n’est pas entre la capitalisation boursière et la pondération fondamentale, mais entre la capitalisation boursière et la pondération égale.

« C’est la grande différence. Si vous achetez le S&P 500, 5 à 6 % de celui-ci revient à Apple, que vous pensiez que c’est un bon achat ou non. Et il n’y a pas le choix, il n’y a pas de décision, il n’y a pas de réflexion », a déclaré le Morgan Creek Capital. Le PDG de la direction et le directeur des investissements ont déclaré.

« Avec un portefeuille à pondération égale, vous avez plus d’opportunités de rééquilibrage et ce rééquilibrage mensuel – nous avons une cadence similaire à celle de notre FNB – je pense qu’il est vraiment important », a déclaré Yusko.