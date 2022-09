Pompiers Blackhawk, Reagan Boyhood Home, Shannon’s Blue Mass pour commémorer le 11 septembre – Shaw Local

La Blackhawk Firefighters Association, le Reagan Boyhood Home et la communauté de Shannon organiseront des célébrations des attentats du 11 septembre 2001.

Les attaques de 19 terroristes d’Al-Qaïda impliquaient le détournement de quatre avions de ligne commerciaux qui se sont soldés par des attentats-suicides au World Trade Center à New York, au Pentagone à Arlington, en Virginie, et près de Shanksville, en Pennsylvanie.

Les pertes de ce jour étaient de 2 977 personnes tuées et plus de 25 000 autres blessées.

Voici la liste des célébrations annoncées :

Pompiers Blackhawk

La Blackhawk Firefighters Association organise « Community Together in Unity » pour commémorer le 21e anniversaire du 11 septembre.

La cérémonie de l’association aura lieu dimanche midi au service d’incendie de Dixon, 210 S. Hennepin Ave.

Le public est invité à assister au service commémoratif. Les places disponibles seront limitées, les participants sont donc priés de planifier en conséquence.

L’association est basée à Amboy et assure la formation et l’éducation des pompiers et des services médicaux d’urgence.

Brian Segren, chef adjoint du district de protection contre les incendies ruraux de Dixon, se tient au garde-à-vous lors du chant de la “bannière étoilée” lors des cérémonies du 11 septembre le samedi matin 11 septembre 2021, au Reagan Boyhood Home de Dixon. (Troy Taylor)

Maison de l’enfance de Reagan

Le Reagan Boyhood Home aura une cérémonie de pose du drapeau à 9 h samedi sur le terrain de la maison au 810 S. Hennepin Ave. à Dixon.

Les membres de la communauté sont invités à participer à la réalisation de l’exposition.

La maison, qui est gérée par la Young America’s Foundation, a un projet 9/11 Never Forget. Pendant 19 ans, il a érigé des affichages de 2 997 drapeaux sur les campus des lycées et des collèges où il a des chapitres et dans ses installations, y compris le Reagan Boyhood Home et le Reagan Ranch en Californie.

Le Reagan Boyhood Home est ouvert pour les visites de 10 h à 16 h du mardi au samedi, la dernière visite partant à 15 h. L’entrée est de 8 $ pour les adultes et gratuite pour les étudiants, les enseignants, les policiers, les pompiers, les professionnels des services médicaux d’urgence et les actifs et militaire à la retraite.

Marion Spohn et Kennedy Lahey aident à placer des drapeaux sur le terrain du Ronald Reagan Boyhood Home le samedi matin 11 septembre 2021. (Troy Taylor)

Messe bleue

Les Chevaliers de Colomb de St. Wedelin dirigeront des cérémonies dimanche à Shannon. La messe bleue a lieu depuis 2002.

Cela commence par une procession à partir de 18 h 30 au mât du drapeau de la caserne de pompiers de Shannon, avec des membres des Chevaliers de Colomb du quatrième degré servant de garde d’honneur.

Il y aura un service de messe bleue à 19 h à l’église St. Wendelin au 18, rue S. Linn. La messe bleue est un service qui rend hommage aux hommes et aux femmes, actuels et retraités, qui se consacrent au service des forces de l’ordre, des pompiers et des services médicaux d’urgence.

Le service sera dirigé par le révérend Michael Bolger, pasteur de St. Wendelin, et Ellis Boughton, aumônier du service d’incendie de Shannon.

La cérémonie comprendra la récitation traditionnelle de “The Names”, un poème de Billy Collins, ancien poète lauréat des États-Unis, pour commémorer les victimes du 11 septembre.

La cérémonie se terminera par une cloche et un léger hommage sur le perron de l’église.