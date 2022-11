Pompiers : Au moins 30 engloutis par le glissement de terrain au Brésil

Deux personnes ont été retrouvées mortes et six ont été sauvées vivantes depuis le glissement de terrain de lundi, ont indiqué des responsables de l’État dans un communiqué. Ils ont averti que le nombre de victimes pourrait différer de leur estimation, car il était impossible de dire combien de passagers voyageaient dans chacune des 16 voitures et camions identifiés.

Le glissement de terrain a frappé l’autoroute BR-376 dans la ville de Guaratuba suite à des pluies intenses et continues dans la région. Une équipe de recherche et de sauvetage de 54 pompiers et spécialistes a continué à travailler mercredi malgré le mauvais temps, utilisant des dépanneuses, des chiens de recherche et des drones avec des caméras thermiques pour aider à détecter tout signe de vie.