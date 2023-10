Pompier de Bajaj Finance

L’APPRENTISSAGE NE FINIT JAMAIS pour Rajeev Jain. Lui et son équipe de direction suivent chaque année une entreprise internationale qui a eu un impact transformationnel sur l’entreprise dans laquelle elle opère. L’équipe analyse les publications financières et les présentations aux investisseurs des 10 dernières années et déploie les enseignements tirés au sein de Bajaj Finance Ltd (BFL). En 2022, l’étude portait sur Starbucks. Un an auparavant, c’était Microsoft, et avant cela, bookings.com.

Les apprentissages ont rendu Jain très utile. Lorsque les choses se détériorent, il préfère garder la tête baissée et élaborer un plan de sauvetage. Au cours des 15 premiers mois où le Covid-19 a frappé les activités de prêt de BFL, Jain s’est concentré sur la gestion des coûts d’exploitation et des dettes, en plus de créer une plateforme numérique pour atteindre les clients. Lorsque l’entreprise est sortie des turbulences, il a présenté un plan visant à étendre ses opérations en ajoutant de nouvelles entreprises.

Cela a aidé BFL à sortir de la crise, explique Jain, qui a rejoint l’entreprise en 2008 en tant que premier PDG. « Si 1,6 % des clients étaient en défaut de paiement avant la pandémie, ce chiffre était multiplié par 3 pendant le confinement. Dans le secteur des prêts, le défaut de paiement a un effet multiplicateur. Le résultat est donc devenu 10x. La direction se prépare généralement à 1 à 1,3x », explique l’actuel directeur général et PDG. Selon Jain, la seule façon de traverser une crise est de garder la tête baissée, de travailler et de s’améliorer. « Si vous vous inquiétez et fulminez, les résultats souhaités ne peuvent pas être obtenus », dit-il.