Pompes à chaleur pour tous et faux comptes Twitter en Chine

Les nouvelles: Les pompes à chaleur, qui utilisent l’électricité pour chauffer et refroidir les maisons, sont désormais aussi courantes dans les ménages à faible revenu aux États-Unis que dans les ménages plus riches. Cela va à l’encontre de la tendance des technologies climatiques grand public, dont beaucoup sont beaucoup plus susceptibles d’être adoptées par les riches.

Pourquoi est-ce important: Le chauffage des bâtiments est un énorme problème climatique : environ 10 % des émissions mondiales proviennent de nos efforts pour maintenir nos espaces intérieurs confortables. Mais alors que les gouvernements sont impatients que les gens adoptent de nouveaux appareils qui pourraient remplacer les systèmes qui brûlent des combustibles fossiles, historiquement, ces changements n’ont pas été répartis de manière égale. Les pompes à chaleur, du moins aux États-Unis, semblent être différentes. C’est une bonne nouvelle.

La grande image: Le nombre de ménages qui dépendent des pompes à chaleur est encore faible et rien ne garantit qu’elles continueront à être adoptées à des taux égaux par les ménages aux revenus différents. Mais des incitations financières pourraient aider à apporter les économies de coûts et les progrès climatiques associés aux pompes à chaleur à tout le monde, pas seulement aux riches. Lire l’histoire complète.

—Casey Crownhart

Les comptes Twitter qui se font passer pour des célébrités chinoises pour gagner de l’argent et de l’argent

Un nombre croissant de comptes Twitter se font passer pour des intellectuels ou des célébrités chinois au franc-parler. Leurs messages, qui critiquent fréquemment le gouvernement chinois, attirent souvent des centaines de milliers d’adeptes avant que la supercherie ne soit révélée publiquement.

Bien que Twitter soit interdit en Chine depuis 2009, de plus en plus d’utilisateurs chinois accèdent à la plateforme avec des outils VPN ces dernières années. C’est également devenu un endroit où règnent le spam, les escroqueries et les fermes de contenu, ce qui n’a fait qu’empirer sous le règne d’Elon Musk. Mais l’émergence de comptes qui se font passer pour des célébrités chinoises qui n’ont pas de présence sur Twitter – susceptibles d’attirer des abonnés – est une tendance nouvelle et inquiétante. Lire l’histoire complète.