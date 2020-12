Pompeo a ciblé les universités américaines, affirmant qu’elles refusaient de répondre aux préoccupations de l’administration Trump concernant les tentatives de la Chine d’influencer les étudiants et les universitaires. Il a spécifiquement appelé le président du MIT, affirmant qu’il avait refusé de prononcer le discours de Pompeo, et un haut fonctionnaire de l’Université de Washington dans une affaire impliquant un étudiant chinois.

Les deux universités ont rapidement et catégoriquement nié les accusations.

Pompeo a défendu la position sévère de l’administration Trump sur la Chine dans des commentaires au Georgia Institute of Technology. Le discours est intervenu moins d’un mois avant les deux courses critiques de la Géorgie qui détermineront le contrôle du Sénat.

«Les Américains ont besoin de savoir comment le PCC empoisonne la source de notre enseignement supérieur à ses propres fins, et comment ces actions affectent nos libertés et notre sécurité nationale. Si nous ne nous éduquons pas, nous serons éduqués par Pékin », a-t-il déclaré. « Ils savent que les campus universitaires de gauche sont en proie à l’anti-américanisme et sont une cible facile pour leur couverture anti-américaine. »

Pompeo est un champion de la position ferme du gouvernement sur les politiques chinoises à Taiwan, au Tibet, à Hong Kong, dans la région occidentale du Xinjiang et dans la mer de Chine méridionale, et a déjà fait des déclarations similaires. Il a imposé plusieurs niveaux de sanctions aux responsables chinois; visas limités pour les diplomates, journalistes et universitaires chinois; et fait pression sur d’autres pays pour qu’ils refusent les communications chinoises de haute technologie.

Mais ses commentaires de mercredi ont été frappants lorsqu’il a qualifié les deux responsables du collège américain de complices d’un crime présumé chinois.

Pompeo a déclaré qu’il voulait initialement prononcer son discours de Georgia Tech au MIT, mais le président de la célèbre institution scientifique, Rafael Reif, l’avait refusé de peur d’insulter Pékin.

« Le MIT n’était pas intéressé à me laisser prononcer ce discours sur leur campus », a déclaré Pompeo. « Le président Rafael Reif a suggéré que mes arguments pourraient offenser leurs étudiants et professeurs d’origine chinoise. »

La porte-parole du MIT, Kimberly Allen, a rejeté l’affirmation de Pompeo, affirmant que l’université avait refusé de prononcer le discours en raison des limitations du coronavirus. Elle a déclaré que plusieurs autres événements futurs de haut niveau avaient également été refusés.

Reif « craignait vraiment qu’une visite de haut niveau n’attire non seulement les foules, mais suggère aux étudiants que le MIT ne prend pas ses propres règles au sérieux », a-t-elle déclaré. « Le président Reif a transmis oralement la décision du MIT – sur la base d’un engagement envers la santé de nos étudiants et de notre communauté environnante – avec un profond regret. »

Pompeo a également critiqué Sarah Castro, directrice des relations fédérales de l’Université de Washington pour avoir prétendument refusé d’aider Vera Zhou, une étudiante d’origine chinoise détenue en Chine en 2017, pour un « accord de plusieurs millions de dollars ». entre l’université et Pékin.

« Maintenant, Dieu merci, Vera a finalement été libérée et est retournée aux États-Unis », a déclaré Pompeo à propos de l’étudiant. « Mais non merci à l’Université de Washington, et non grâce à l’accord avec la Chine. »

Une déclaration du porte-parole de l’université Victor Balta a qualifié les commentaires de Pompeo de distraction « honteuse » et « scandaleuse » de la part d’un gouvernement qui « n’agissait pas efficacement » au nom de Zhou.

« Il est étrange que le secrétaire d’État pense qu’une université aurait plus de pouvoir dans cette situation que le gouvernement américain », a-t-il déclaré. «Mentionner un membre du personnel par son nom ne convient pas à l’entreprise et sa déclaration est carrément incorrecte.

L’université n’a aucun dossier du département d’État sur des négociations avec la Chine, a déclaré Balta, et les responsables ne savent pas à quoi faisait référence « l’accord de plusieurs millions de dollars » Pompeo. Il a ajouté que Zhou sera réinscrit à l’université à partir de ce trimestre.

Collin Binkley à Boston a contribué.