Le New York Times a rapporté le mois dernier que M. Pompeo pesait le déménagement et avait un plan pour le faire sur son bureau.

Des responsables américains ont déclaré que le plan de restauration de Cuba sur la liste des sponsors du terrorisme avait été élaboré, en rupture avec le processus standard, par le Bureau des affaires de l’hémisphère occidental du Département d’État et non par son Bureau de lutte contre le terrorisme, qui jouerait généralement un rôle central dans une telle décision. .

Une fois en poste, le président Trump a agi rapidement pour saper la politique d’ouverture de M. Obama, au grand bonheur des électeurs cubano-américains et latinos de Floride qui ont salué sa position agressive à la fois envers La Havane et son allié socialiste et anti-américain, M. Maduro. .

Cette décision déclenche automatiquement des sanctions américaines contre Cuba – susceptibles d’avoir un effet négligeable, ont déclaré les experts, compte tenu de l’ampleur des sanctions américaines contre La Havane.

Mais l’action pourrait être un moyen de dissuasion symbolique pour les entreprises, ajoutant «un autre parmi de nombreux facteurs dissuasifs à rechercher des opportunités d’exporter, d’importer ou de fournir des services à Cuba», a déclaré John Kavulich, président du Conseil commercial et économique américano-cubain.

La déclaration de M. Pompeo a cité le refus de Cuba d’extrader 10 dirigeants de l’Armée de libération nationale colombienne, également désigné une organisation terroriste étrangère, qui vit à La Havane depuis 2017. Les dirigeants se sont rendus à La Havane en 2017 pour des pourparlers de paix organisés par Cuba pour mettre fin à une longue -en cours d’insurrection en Colombie, et ne sont pas rentrés chez eux.

L’Armée de libération nationale a revendiqué la responsabilité d’un attentat à la bombe contre une académie de police de Bogotá en janvier 2019, qui a tué 22 personnes et blessé plus de 87 autres.

M. Pompeo a également cité la présence à Cuba de trois fugitifs accusés ou reconnus coupables de meurtre au début des années 1970, dont Joanne D.Chesimard, 73 ans, ancienne membre de l’Armée noire de libération qui s’appelle désormais Assata Shakur, et qui reste sur la liste du FBI des terroristes les plus recherchés pour avoir tué un soldat de l’État du New Jersey en 1973.

Il a également indiqué que le gouvernement cubain «se livrait à une série de comportements malveillants dans toute la région» et que ses services de renseignement et de sécurité «aidaient Nicolás Maduro à maintenir sa mainmise sur son peuple tout en permettant aux organisations terroristes d’opérer.» Il a déclaré que le gouvernement cubain a soutenu les rebelles colombiens au-delà de ses frontières et que son aide à M. Maduro avait contribué à créer «un environnement permissif permettant aux terroristes internationaux de vivre et de prospérer au Venezuela».

Pendant la campagne électorale, le président élu Joseph R. Biden Jr. a parlé de un retour à l’approche plus ouverte de M. Obama à La Havane, s’engageant à «renverser rapidement les politiques ratées de Trump qui ont infligé des dommages au peuple cubain et n’ont rien fait pour faire progresser la démocratie et les droits de l’homme».