Pompeo a commencé l’administration Trump à la tête de la CIA, mais a pris la relève en tant que secrétaire d’État lorsque le président a limogé Rex Tillerson au début de 2018. La plupart des secrétaires d’État les plus récents ont rempli un mandat présidentiel de quatre ans. Pompeo et Tillerson ont été les secrétaires d’État confirmés par le Sénat au cours des dernières décennies.

« Le secrétaire Pompeo soulignera l’importance continue du partenariat transatlantique, soulignera le succès continu de l’OTAN dans la protection de la communauté transatlantique et l’adaptation aux nouveaux défis de sécurité, et réaffirmera la force des relations bilatérales entre les États-Unis et la Belgique », a déclaré le département dans un communiqué.