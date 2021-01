Le gouvernement chinois affirme que la Chine continentale et Taiwan font partie d’une «Chine unique». La Chine a intensifié ses menaces de placer l’île autonome de puissance militaire sous son contrôle avec de fréquents jeux de guerre et des patrouilles aériennes. Il a utilisé son pouvoir diplomatique pour dissuader Taiwan de rejoindre des organisations qui ont besoin d’un État pour devenir membre.

Pompeo a déclaré que les États-Unis avaient des relations avec des partenaires non officiels dans le monde entier et que Taiwan ne faisait pas exception.

« Nos deux démocraties partagent des valeurs communes de liberté individuelle, de primauté du droit et de respect de la dignité humaine », a déclaré Pompeo. « La déclaration d’aujourd’hui reconnaît que la relation entre les États-Unis et Taiwan ne doit pas être et ne doit pas être entravée par les contraintes auto-imposées de notre bureaucratie permanente. »

«Le partenariat plus étroit entre #Taiwan et le #US est fermement basé sur nos valeurs partagées, nos intérêts communs et notre conviction inébranlable en la liberté et la démocratie», a-t-il écrit, distinguant l’État autoritaire à parti unique de la Chine.