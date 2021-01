WASHINGTON (AP) – Le secrétaire d’État Mike Pompeo a accusé mardi l’Iran d’avoir des liens secrets avec le réseau al-Qaida et a imposé de nouvelles sanctions à plusieurs hauts responsables iraniens.

Les commentaires de Pompeo interviennent juste une semaine avant que l’administration Trump ne quitte ses fonctions et semblent viser le désir déclaré du président élu Joe Biden de reprendre les négociations avec l’Iran sur l’accord nucléaire de 2015. Le président Donald Trump s’est retiré de l’accord en 2018.

Dans un discours prononcé devant le National Press Club, Pompeo a attaqué l’Iran pour des liens secrets présumés avec al-Qaida, citant des renseignements récemment déclassifiés suggérant que Téhéran abritait le n ° 2 du groupe, Abu Muhammad al-Masri, qui a été tué en août, apparemment par des Israéliens. agents.

L’Iran gouverné par les chiites et al-Qaida à prédominance sunnite ne sont pas des alliés naturels dans le monde islamique et entretiennent des relations tendues depuis que les talibans, qui abritaient Ben Laden, ont pris le contrôle de l’Afghanistan en 1996. Deux ans plus tard, l’Iran a accusé les talibans d’avoir assassiné plusieurs des diplomates dans la ville du nord de Mazar-i-Sharif.

Bien que les responsables américains aient précédemment confirmé la mort d’al-Masri et de sa fille, la veuve du fils d’Oussama Ben Laden, Hamza, les remarques de Pompeo ont été les premiers commentaires officiels à l’appui de cette affirmation.

« Aujourd’hui, je peux confirmer publiquement au monde pour la première fois, sa mort le 7 août de l’année dernière », a déclaré Pompeo. Il a également allégué que l’Iran avait «étroitement surveillé» les membres d’Al-Qaida avant les attaques terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis et avait intensifié ces activités et avait décidé de les soutenir activement à la suite de l’accord nucléaire.

Pompeo a affirmé que les liens entre al-Qaida et l’Iran se sont considérablement améliorés en 2015, lorsque l’administration Obama, avec la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne, finalisaient l’accord nucléaire. Il n’a offert aucune preuve pour cette réclamation. Pompeo s’est fermement opposé à l’accord nucléaire depuis qu’il était membre du Congrès.

«Un changement radical se produisait dans l’axe Iran-al-Qaida», a déclaré Pompeo. «L’Iran a décidé d’autoriser Al-Qaida à établir un nouveau quartier général opérationnel, à la condition que les membres d’Al-Qaida à l’intérieur respectent les règles du régime régissant le séjour d’Al-Qaida à l’intérieur du pays.»

Il a déclaré que depuis 2015, l’Iran a donné aux dirigeants d’al-Qaida une plus grande liberté de mouvement à l’intérieur de l’Iran et a fourni des refuges et un soutien logistique à al-Qaida. Pompeo a affirmé qu’al-Qaida avait maintenant basé ses dirigeants à Téhéran et continuait de planifier des attaques contre les cibles américaines et occidentales à partir de là.

L’Iran a nié toutes ces accusations.