WASHINGTON – L’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo et sa femme ont demandé aux employés du département d’État de s’acquitter de tâches personnelles pour eux – comme prendre rendez-vous avec les cheveux, prendre soin de leur chien et prendre le dîner – à plus de 100 reprises, selon un rapport de surveillance publié Vendredi.

Pompeo et son épouse, Susan Pompeo, ont demandé à une personne nommée par le Département d’État et à d’autres membres du personnel de l’agence « d’entreprendre un travail de nature personnelle, comme ramasser des effets personnels, planifier des événements sans rapport avec la mission du Département et mener des activités personnelles telles que les soins aux animaux de compagnie. et l’envoi de cartes de Noël personnelles », a conclu l’inspecteur général du département d’État dans le rapport. Le rapport a d’abord été obtenu par Politico.

Le blizzard de demandes de Pompeo a violé les règles d’éthique fédérales, conclut le rapport de l’IG, tout en notant que Pompeo ne fait plus l’objet de mesures disciplinaires puisqu’il n’occupe plus de fonction fédérale.

L’avocat de Pompeo a critiqué les conclusions de l’IG comme une attaque partiale pleine de « fausses déclarations délibérées et de demi-vérités ». Dans une réponse publiée avec le rapport de l’IG, l’avocat a déclaré que la « grande majorité » des demandes avaient été faites par Susan Pompeo à une amie de longue date qui était également le conseiller principal de son mari au département d’État.

En 2018, Pompeo a évincé alors l’inspecteur général Steve Linick après que le chien de garde ait commencé à enquêter sur l’utilisation par Pompeo du personnel du département d’État pour faire des courses personnelles pour lui-même et sa femme. Les critiques ont déclaré que Pompeo essayait de se protéger de la sonde.

L’inspecteur général par intérim Diana Shaw a supervisé l’achèvement de l’enquête.

Parmi les demandes personnelles de Pompeo citées dans le rapport de l’IG:

À plusieurs reprises en 2018 et 2019, Pompeo et sa femme ont demandé à un conseiller principal du Département d’État de les aider avec leur chien. « Ces demandes … incluaient le fait de ramasser le chien à leur domicile et de le déposer à un pensionnaire; de ​​le ramasser au pensionnaire et de le ramener à leur domicile; et de s’arrêter à leur domicile pour laisser le chien sortir quand ils n’étaient pas à la maison. domicile. »

En janvier 2019, Pompeo a demandé à un employé de carrière du département d’État de contacter le département de la Défense et de demander les dossiers de service militaire du beau-père de Mme Pompeo afin qu’il se qualifie pour le protocole militaire lors de ses funérailles.

En juillet 2019, Susan Pompeo a demandé à une personne nommée par le département d’État de l’aider à rédiger et à soumettre une lettre de recommandation pour la candidature d’un ami personnel à la faculté de médecine.

En septembre 2019, Susan Pompeo a demandé à cette même employée de l’aider à prendre deux rendez-vous au salon de coiffure.

« Enfin, l’OIG a trouvé des preuves qui suggèrent que le personnel du Département a aidé à organiser l’hébergement et peut avoir sollicité un tarif d’hôtel réduit pour le fils adulte des Pompéos en violation des normes de conduite éthique », indique le rapport.

Le bureau de l’IG note que les règles d’éthique fédérales «interdisent aux employés d’encourager, de diriger, de contraindre ou de demander à un employé subalterne d’utiliser le temps officiel pour effectuer des activités autres que celles» énoncées dans leurs fonctions gouvernementales. Il est considéré comme un «cadeau inapproprié au supérieur» à moins que l’employé ne soit rémunéré séparément pour de telles tâches.