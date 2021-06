Pompeo et d’autres espoirs du GOP 2024 se rendent à New York pour rencontrer des donateurs

Un groupe croissant de républicains qui pourraient se présenter à la présidence en 2024 se rend à New York pour rencontrer des donateurs lucratifs.

Les candidats potentiels qui se sont réunis ou sont sur le point de se réunir avec des donateurs dans la Big Apple incluent l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, les sens Tim Scott et Marco Rubio et le gouverneur de Floride Ron DeSantis, selon des personnes informées sur la question et des invitations à des événements de collecte de fonds. .

Bien que Scott, Rubio et DeSantis soient rééligibles en 2022, la collecte de fonds pour ces campagnes pourrait se traduire par un soutien financier pour une candidature à la présidentielle de 2024. Pompeo a récemment lancé le Champion American Values ​​PAC pour aider les républicains en 2022, y compris ceux de la Chambre et du Sénat, et ces réunions pourraient finir par l’aider à apporter de l’argent pour cette entreprise.

Pompeo a fait la plus grande poussée dans les cercles de donateurs de New York depuis la fin de l’élection présidentielle de 2020, selon des initiés familiers avec les efforts. Les sources ont parlé sous couvert d’anonymat afin de parler librement d’événements privés.

« Il se présente déjà en gros pour la présidence », a déclaré l’une des personnes familières avec les réunions de Pompeo à New York. Une paille récente sondage au Sommet des conservateurs de l’Ouest à Denver a montré que DeSantis s’est classé premier, juste devant l’ancien président Donald Trump parmi les candidats potentiels à la présidentielle. Derrière Trump dans ce sondage se trouvent les sénateurs Ted Cruz, Pompeo et Scott.

Trump n’a pas exclu de se présenter à nouveau à la présidence après avoir perdu en 2020 contre le président Joe Biden. Les espoirs républicains hésiteront probablement à se présenter jusqu’à ce que Trump décide s’il tentera sa chance.

Beaucoup de ceux qui se rendent à New York pour entrer en contact avec des donateurs font partie du même groupe de candidats potentiels pour 2024 qui ont participé à une réunion avec des financiers politiques au Texas. Comme CNBC l’a rapporté à l’époque, cet événement a été organisé par le stratège politique de longue date Karl Rove.

Un récent Morning Consult / Politico sondage montre Biden avec 53% approuvant le travail qu’il a fait et 44% disant qu’ils désapprouvent ses premiers mois en tant que commandant en chef.

Les représentants de Pompeo, Scott, Rubio et DeSantis n’ont pas renvoyé les demandes de commentaires.

La région métropolitaine de New York abrite certains des donateurs les plus riches du pays. Les données du Center for Responsive Politics, non partisan, montrent que les républicains ont collecté plus de 88 millions de dollars à New York au cours du cycle électoral de 2020. Ce total représente plus de 20 millions de dollars de plus que les candidats du GOP soulevés dans la région lors des élections de 2016. Les candidats démocrates se sont mieux tirés d’affaire dans l’État bleu, les donateurs de New York ayant contribué plus de 385 millions de dollars à ceux qui se présentent de ce côté du ticket.

Une invitation à un événement le 11 juin pour le représentant Andrew Garbarino a indiqué Pompeo comme l’invité spécial. Garbarino est candidat à sa réélection dans le district du Congrès de New York qu’il a remporté en 2020 d’environ 6 points de pourcentage.

Le déjeuner de collecte de fonds a eu lieu à Manhattan, avec un groupe de riches donateurs répertoriés sur l’invitation comme hôtes, dont le milliardaire John Catsimatidis, propriétaire de la chaîne de supermarchés new-yorkaise Gristedes et candidat à la mairie en 2013, ainsi que sa fille Andrea Catsimatidis, présidente de le Parti républicain de Manhattan. Parmi les autres financiers cités comme présidents du comité d’accueil de l’événement figuraient le directeur immobilier Peter Kalikow et Robert Rosenthal, fondateur d’une société d’investissement basée à Long Island.

Les billets pour la collecte de fonds ont coûté jusqu’à 5 800 $ par personne et les comités d’action politique ont dû payer jusqu’à 10 000 $.

Des personnes familières avec les efforts de Pompeo disent qu’il a également été présenté ce mois-ci lors de l’une des premières réunions privées en personne depuis Covid pour le Hudson Institute. Pompeo est un distingué membre du groupe de réflexion conservateur.

Ce rassemblement s’est déroulé au Mandarin Oriental, basé à New York, dans un appartement qui appartiendrait à la famille Ricketts, selon les personnes familières avec la réunion. Les participants comprenaient plusieurs cadres ayant des liens avec le groupe de réflexion. Le Mandarin Oriental à New York dispose de chambres d’hôtel et d’appartements résidentiels.

Les membres de la famille Ricketts sont parmi les chefs d’entreprise les plus riches et les plus puissants du Parti républicain. Todd Ricketts est copropriétaire des Cubs de Chicago et du Président du Comité national républicain des finances. Le frère de Todd, Pete, est gouverneur du Nebraska et leur père, Joe, est l’ancien PDG de TD Ameritrade. L’Institut Hudson 2019 rapport annuel énumère Todd Ricketts comme membre du conseil consultatif du groupe et un donateur à l’organisation qui a donné 5 000 $ à 20 000 $.

Une personne familière avec la réunion a déclaré que ni Todd, Pete ni Joe n’étaient présents lors du rassemblement de l’Institut Hudson mettant en vedette Pompeo, mais qu’un représentant moins connu de la famille était présent. Pompeo a abordé les questions de sécurité nationale lors de son discours, y compris une répétition de son affirmation selon laquelle la pandémie de coronavirus a commencé en raison de la fuite de virus mortel d’un laboratoire à Wuhan, en Chine.

Biden a ordonné un examen plus approfondi du renseignement sur les origines de Covid-19 en mettant l’accent sur ce que l’administration pense être deux scénarios probables de savoir si le virus est apparu par un événement naturel ou une fuite de laboratoire.

Les représentants des Ricketts et du Hudson Institute n’ont pas retourné les demandes de commentaires.

Scott a participé à un événement de collecte de fonds virtuel en mai pour sa candidature à la réélection de la Caroline du Sud. L’événement a réuni des avocats basés à New York, selon une invitation, et les organisateurs ont déclaré avoir collecté 100 000 $. Ils devraient organiser un événement en personne pour la campagne de réélection de Rubio en Floride en septembre.

Les alliés de DeSantis ont signalé qu’ils prévoyaient d’organiser un événement dans les Hamptons pour sa campagne de gouverneur de Floride.