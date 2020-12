M. Pompeo n’a pas voyagé à l’étranger depuis un voyage de 10 jours en Europe et au Moyen-Orient le mois dernier. Son dernier réunion publiée publiquement avec un responsable des affaires étrangères était à Washington la semaine dernière avec le ministre slovène des Affaires étrangères, Anže Logar.

Les tests effectués trop tôt après l’exposition peuvent donner des résultats faussement négatifs, car le virus n’a pas encore eu le temps de s’accumuler à des niveaux détectables. On pense que les gens sont porteurs de la plus grande quantité de virus au moment où leurs symptômes apparaissent, s’ils en ressentent du tout.

La déclaration n’a pas identifié la personne qui a eu des contacts avec M. Pompeo, ni quand cela s’est produit, en invoquant des problèmes de confidentialité. On ne savait pas immédiatement quel type de test M. Pompeo avait passé ou quand il avait été testé, ni s’il présentait des symptômes. M. Pompeo est surveillé par l’équipe médicale du département d’État, selon le communiqué.

Même ainsi, il a accueilli des centaines de personnes à plusieurs Fêtes de vacances au Département d’État dans les derniers jours. Il devait assister à un mardi après-midi pour les membres de la famille de diplomates qui sont en poste à l’étranger, mais le Washington Post a rapporté que il a annulé le discours il s’était préparé à donner aux invités. Il n’était pas clair s’il était apparu et n’avait pas parlé, ou s’il avait simplement sauté l’événement complètement.

M. Pompeo est le dernier des plus hauts responsables de la sécurité nationale de l’administration Trump à avoir des contacts avec des personnes testées positives.

Le mois dernier, le Pentagone a été informé que le ministre de la Défense de la Lituanie avait été testé positif après avoir rencontré Christopher C. Miller, le secrétaire à la Défense par intérim, et d’autres hauts responsables militaires. L’un d’eux, Anthony J. Tata, un conseiller principal du Pentagone qui exerce les fonctions de sous-secrétaire aux politiques, a ensuite été testé positif au virus.

Au moins 50 personnes ayant des liens étroits avec la Maison Blanche ont contracté le virus, en plus d’invités et d’autres personnes, et du président Trump lui-même, qui a été hospitalisé pendant quelques jours début octobre après avoir montré des symptômes de Covid-19.