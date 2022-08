Pompeo en tête d’affiche d’une collecte de fonds en Caroline du Sud à vote anticipé

COLUMBIA, SC (AP) – L’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo devrait faire la une d’un grand rassemblement de républicains en Caroline du Sud ce mois-ci alors qu’il envisage une candidature à la Maison Blanche en 2024 qui pourrait l’opposer à son ancien patron, l’ancien président Donald Trump.

Pompeo prendra la parole le 22 août au barbecue Faith & Freedom à Anderson, selon l’hôte de l’événement, le représentant américain Jeff Duncan.

“Les tenants de Faith and Freedom sont ancrés dans le tissu même de notre nation, et j’ai hâte de les célébrer entourés d’anciens combattants, de premiers intervenants et d’autres Américains patriotes qui font la grandeur de notre pays!” Pompeo a déclaré mardi dans une déclaration écrite fournie à l’Associated Press.

La collecte de fonds, qui profite à la campagne de Duncan, a longtemps été une vitrine pour d’éventuels prétendants à la Maison Blanche, notamment le gouverneur du Dakota du Sud, Kristi Noem, alors vice-président Mike Pence, les sens. Ted Cruz, Joni Ernst et Marco Rubio, et l’ancien ambassadeur de l’ONU et La gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley.

Selon Duncan, qui représente le 3e district du Congrès de Caroline du Sud, l’événement est le plus grand rassemblement annuel de républicains de l’État, attirant généralement plus de 1 000 participants.

“Mike Pompeo incarne le service au pays et à la communauté plutôt que soi”, a déclaré Duncan, vantant “l’engagement indéfectible de Pompeo envers la politique étrangère américaine d’abord et sa volonté de tenir tête à des adversaires comme la Chine”.

L’année dernière, Pompeo a fait la une d’une collecte de fonds pour le Parti républicain de l’État de Caroline du Sud, qui a accueilli les premiers votes présidentiels dans le Sud. Son super PAC, qui a levé près de 6 millions de dollars, a publié le mois dernier une publicité numérique en Caroline du Sud et dans l’Iowa – un autre État à vote anticipé où il a fait des apparitions – vantant les libertés religieuses.

Pompeo et Pence font partie des anciens responsables de l’administration Trump qui tentent de s’établir dans l’État alors que Trump continue de taquiner une candidature pour 2024. Pompeo, qui a été directeur de la CIA et haut diplomate, est resté en bons termes avec son ancien patron, continuant à le défendre après le siège du Capitole américain le 6 janvier 2021 par les partisans de Trump.

Pence a effectué plusieurs visites récentes dans l’État, notamment l’année dernière lorsqu’il a prononcé son premier discours public depuis qu’il a quitté ses fonctions. Déjà cette année, il a prononcé un discours d’ouverture à la Christian Columbia International University, pris la parole lors d’une collecte de fonds pour un centre de grossesse en crise et exposé sa vision politique pour un monde «post-Roe».

___

Meg Kinnard peut être jointe au http://twitter.com/MegKinnardAP.

Meg Kinnard, l’Associated Press