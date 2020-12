Le département d’État américain a annoncé que le secrétaire d’État Mike Pompeo a été testé négatif pour Covid-19 mais, pour des raisons de sécurité, est mis en quarantaine après avoir interagi avec une personne testée positive pour le virus.

Pompeo n’avait pas de nominations publiques inscrites à son emploi du temps pour mercredi, mais le président Donald Trump devait tenir une réunion du Cabinet dans la matinée, à laquelle le secrétaire d’État devrait normalement assister.

« Conformément aux directives du CDC, il sera en quarantaine», A déclaré le département d’État dans un communiqué, ajoutant qu’il serait«suivi de près par l’équipe médicale du département. »

Il n’est actuellement pas clair quand et où Pompeo a interagi avec la personne infectée ou, en fait, qui est la personne, car le département d’État a affirmé qu’il ne pouvait pas les identifier pour des raisons de confidentialité.

La nouvelle survient après que Pompeo a annulé une adresse prévue lors d’une fête de vacances à l’intérieur mardi soir. Bien que l’on ne sache pas si la décision était liée à des préoccupations concernant la transmission de Covid-19, en raison des critiques auxquelles l’événement a été confronté pour avoir eu lieu au milieu d’une pandémie, ou pour une autre raison indépendante.

Quelque 900 invitations auraient été initialement envoyées pour l’événement saisonnier, mais seulement 70 personnes ont répondu et un groupe encore plus petit y a participé. Les législateurs et l’American Foreign Service Association avaient exhorté le département d’État à annuler le parti au motif qu’il pourrait se transformer en un événement à grande diffusion.

