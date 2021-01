WASHINGTON – La nouvelle base d’opérations d’Al-Qaïda se trouve en Iran, a déclaré mardi le secrétaire d’État Mike Pompeo, utilisant ses derniers jours en fonction pour relier deux des plus grandes menaces terroristes du monde, mais n’offrant aucun renseignement sous-jacent comme preuve. Ses conclusions ont été rapidement tempérées, et même contredites, par certains responsables américains actuels et anciens qui ont déclaré qu’il y avait peu de nouveaux renseignements suggérant que l’Iran était une sorte de quartier général actif, et encore moins une plaque tournante où les dirigeants d’Al-Qaïda peuvent diriger les opérations avec le soutien de le gouvernement de Téhéran. M. Pompeo, qui a été le premier directeur de la CIA du président Trump pendant un an, a qualifié l’Iran de «nouvel Afghanistan» pour les militants de Qaïda. Il a décrit les liens entre les dirigeants de Téhéran et de Qaïda en des termes beaucoup plus clairs que ce que la plupart des responsables de la lutte contre le terrorisme considèrent comme une relation très compliquée. «Ce sont des partenaires du terrorisme, des partenaires de la haine», a déclaré M. Pompeo lors d’une audience au National Press Club de Washington, où il n’a pas répondu aux questions des journalistes par la suite.

«Le moment est venu pour l’Amérique et toutes les nations libres d’écraser l’axe Iran-Al-Qaïda», a-t-il déclaré, reconnaissant à l’administration Trump d’avoir fait des progrès sur ce front. M. Pompeo a parlé tour à tour du «nouveau port d’attache» d’Al-Qaïda et d’un «nouveau siège opérationnel» à Téhéran, déconcertant les responsables de la lutte contre le terrorisme, qui ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de ses affirmations. Certains ont dit que ses commentaires semblaient représenter ses propres conclusions analytiques, plutôt que celles de la communauté du renseignement des États-Unis. M. Pompeo a évoqué un «changement radical» dans les liens entre Al-Qaïda dirigé par les sunnites et l’Iran chiite après 2015, lorsqu’il a déclaré que le gouvernement clérical de Téhéran avait autorisé les hauts responsables du réseau terroriste à se centraliser à l’intérieur de leurs frontières. Il a déclaré que l’Iran avait donné des documents de voyage, des cartes d’identité et des passeports aux militants de Qaïda et leur avait permis de se déplacer librement dans le pays. Il a également confirmé pour la première fois un rapport du New York Times en novembre selon lequel le commandant en second d’Al-Qaïda, Abdullah Ahmed Abdullah, qui portait le nom de guerre Abu Muhammad al-Masri, avait été assassiné à Téhéran en août. À un moment donné avant la mort de M. al-Masri, la CIA a conclu que lui et un autre haut dirigeant de Qaïda en Iran, Saif al-Adl, avaient réorganisé la structure de gestion mondiale d’Al-Qaïda et accordé une priorité renouvelée à la planification d’attaques, selon un haut département d’État. officiel qui a informé les journalistes après le discours de M. Pompeo. Le responsable n’a pas donné de date ni de délai approximatif pour l’évaluation de la CIA, affirmant seulement que cela s’était produit après 2015 et avait été envoyé au département d’État la semaine dernière.

D’autres responsables américains qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter des renseignements ont déclaré que la confirmation de l’assassinat d’al-Masri était au cœur de toute information nouvelle ou spécifique que M. Pompeo a révélée mardi. Mais cela a donné au secrétaire d’État une autre plate-forme pour critiquer l’Iran – un pilier de sa politique. Cela a suscité une réaction rapide, notamment de la part de Mohammad Javad Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères, qui sur Twitter a accusé M. Pompeo de «mettre fin pathétiquement à sa carrière désastreuse avec davantage de mensonges bellicistes». Une grande partie du discours de M. Pompeo, ont mis en garde certains responsables américains, représentait une répétition exagérée d’informations sur les liens entre Al-Qaïda et l’Iran qui sont connus depuis longtemps. «La relation entre Al-Qaïda et l’Iran est bien plus compliquée que l’image présentée par le secrétaire d’État Pompeo», a déclaré Colin P. Clarke, analyste antiterroriste au Soufan Group, une société de conseil en sécurité basée à New York. M. Clarke a déclaré que les caractérisations de M. Pompeo obscurcissaient des détails importants sur les différences d’idéologie, les préférences de cible et d’autres facteurs critiques entre l’Iran et Al-Qaïda. Les analystes ont également souligné que, alors même que M. Pompeo annonçait une nouvelle aube pour Al-Qaïda, en mars, il avait rejeté l’importance d’Al-Qaïda en expliquant pourquoi les États-Unis devraient soutenir un accord de paix avec les talibans qui appelait au retrait des troupes d’Afghanistan. «Al-Qaïda est l’ombre de lui-même», a alors déclaré M. Pompeo. Il est vrai que l’Iran a systématiquement et sans conviction nié le logement des responsables de Qaïda.

Les experts en terrorisme ont suggéré que Téhéran a autorisé les responsables de Qaïda à rester en Iran après les attaques du 11 septembre 2001, comme assurance que le groupe ne mènerait pas d’opérations dans le pays. Les responsables américains de la lutte contre le terrorisme pensent que l’Iran leur a peut-être permis de rester pour mener des opérations contre les États-Unis, un adversaire commun. Bahram Ghasemi, un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères à l’époque, a déclaré en 2018 qu’en raison de la longue et poreuse frontière de l’Iran avec l’Afghanistan, certains membres de Qaïda étaient entrés en Iran, mais ils avaient été détenus et renvoyés dans leur pays d’origine. Le fils d’Oussama Ben Laden, Hamza ben Laden, et d’autres membres de sa famille ont été libérés par l’Iran en 2011 en échange d’un diplomate iranien enlevé au Pakistan. Des responsables de la Maison Blanche ont déclaré l’année dernière que Hamza ben Laden avait été tué lors d’une opération de contre-terrorisme dans la région Afghanistan-Pakistan. M. al-Masri était l’un des rares membres de haut rang de l’organisation à survivre à la traque américaine des auteurs du 11 septembre et d’autres attaques. Lorsque lui et d’autres dirigeants de Qaïda ont fui vers l’Iran, ils ont d’abord été assignés à résidence. En 2015, l’Iran a annoncé un accord avec Al-Qaïda dans lequel il a libéré cinq des dirigeants de l’organisation, dont M. al-Masri, en échange d’un diplomate iranien qui avait été enlevé au Yémen. Dans son discours, M. Pompeo a déclaré que les députés survivants du chef spirituel d’Al-Qaïda, Ayman al-Zawahri, «menaient une vie normale» à Téhéran. Il a déclaré que le gouvernement iranien permettait aux militants de Qaïda de communiquer entre eux, de lever des fonds et de s’acquitter d’autres fonctions opérationnelles qui étaient auparavant effectuées depuis l’Afghanistan et le Pakistan. Il annoncé de nouvelles sanctions contre deux responsables de Qaïda basés en Iran – Muhammad Abbatay, également connu sous le nom d’Abd al-Rahman al-Maghrebi, et le sultan Yusuf Hasan – et trois dirigeants d’une branche kurde d’Al-Qaïda qui opèrent à la frontière irako-iranienne.