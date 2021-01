Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a annoncé son intention de désigner le mouvement Houthi comme une organisation terroriste étrangère, tout en reconnaissant que cette décision créera des obstacles à l’acheminement de l’aide au Yémen ravagé par la guerre.

Dans un communiqué publié dimanche, Pompeo a déclaré que le département d’État qualifierait également trois dirigeants houthis, Abdul Malik al-Houthi, Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Houthi et Abdullah Yahya al Hakim, comme «Terroristes mondiaux spécialement désignés.» Les désignations prendront effet le 19 janvier.

Cette décision donnera aux États-Unis des outils supplémentaires pour affronter la «Activité terroriste» menée par le groupe soutenu par l’Iran, a expliqué Pompeo. Il a accusé les Houthis d’avoir orchestré des attaques transfrontalières qui ont menacé les populations civiles, les infrastructures et la navigation commerciale dans la région.

NOUVEAU: @SecPompeo a désigné les Houthis au Yémen comme une organisation terroriste. Les craintes que cette action ne rende plus difficile l’acheminement de l’aide alimentaire et prolongent le conflit. Pompeo dit qu’ils prendront des mesures pour réduire l’impact de certaines importations humanitaires. Et par eux … pic.twitter.com/azeziaKMWL – Christina Ruffini (@EenaRuffini) 11 janvier 2021

Selon le secrétaire d’État, les désignations contribueront également à créer un Yémen pacifique et uni «Libre de toute ingérence iranienne et en paix avec ses voisins».

Les Houthis ont répondu à l’annonce en dénonçant l’administration du président Donald Trump et son comportement comme « terroriste. » Un chef du groupe, Mohammed Ali al-Houthi, a déclaré qu’ils «se réservent le droit de répondre à toute désignation» émise par Washington.

Officiellement connu sous le nom d’Ansar Allah, le mouvement Houthi a commencé dans le nord du Yémen dans les années 1990 dans le but de lutter contre la corruption et l’influence présumée américaine et israélienne dans la région. Le groupe politique islamique a mené des manifestations fin 2014 qui ont conduit au renversement éventuel du gouvernement. En mars 2015, une coalition dirigée par l’Arabie saoudite a envahi le Yémen pour tenter de repousser les Houthis et de réinstaller le président pro-saoudien Abdrabbuh Mansur Hadi.

L’opération militaire menée par l’Arabie saoudite contre les Houthis a abouti à la «La plus grande crise humanitaire au monde», selon l’ONU, avec des millions de Yéménites menacés de famine.

Dans son annonce, Pompeo a reconnu «Préoccupations» que désigner les Houthis comme terroristes entraverait les livraisons d’aide humanitaire au pays, mais le haut diplomate américain a déclaré que des mesures seraient mises en place pour « réduire » l’impact des nouvelles désignations sur le flux d’aliments et de médicaments dont le besoin est désespéré. Il a expliqué que le Département du Trésor américain fournira « Certaines licences » permettre aux ONG et aux groupes d’aide de mener des transactions avec les Houthis liées à l’activité humanitaire dans le pays.

Malgré le bilan humanitaire dévastateur de la guerre, il ne semble pas y avoir de solution politique au conflit à l’horizon. Un nouveau gouvernement composé d’une coalition de factions alignées sur l’Arabie saoudite et soutenues par les Émirats arabes unis a été mis en place à Aden. Plusieurs explosions ont secoué l’aéroport d’Aden à l’arrivée du nouveau cabinet, officiellement assermenté dans la capitale saoudienne, Riyad, le 30 décembre. L’attaque a tué plusieurs personnes, dont un employé de la Croix-Rouge.

Les Houthis, qui contrôlent le nord du Yémen et la capitale Sanaa, ont nié toute responsabilité dans l’attaque de l’aéroport.

