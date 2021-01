Par Humeyra Pamuk et Matt Spetalnick

WASHINGTON, 11 janvier (Reuters) – Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo prévoit d’utiliser mardi les renseignements américains récemment déclassifiés pour accuser publiquement l’Iran de liens avec Al-Qaïda, ont déclaré deux personnes proches du dossier, dans le cadre de son offensive de dernière minute contre Téhéran avant de passer la main à la nouvelle administration Biden.

À huit jours seulement du mandat du président Donald Trump, Pompeo devrait fournir des détails sur les allégations selon lesquelles l’Iran a donné refuge aux dirigeants d’Al-Qaïda et le soutien au groupe, ont déclaré les sources, malgré un certain scepticisme au sein de la communauté du renseignement et du Congrès.

On ne savait pas tout de suite ce que Pompeo avait l’intention de révéler dans son discours au National Press Club à Washington mardi. Il pourrait citer des informations déclassifiées sur le meurtre du commandant en second d’Al-Qaïda à Téhéran en août, ont déclaré les sources, s’exprimant sous couvert d’anonymat.

Le New York Times a rapporté en novembre qu’Abu Muhammad al-Masri, accusé d’avoir aidé à organiser les attentats de 1998 contre deux ambassades américaines en Afrique, avait été abattu par des agents israéliens en Iran. L’Iran a nié le rapport, affirmant qu’il n’y avait pas de «terroristes» d’Al-Qaïda sur son sol.

L’Iran a été une cible tout au long de l’administration Trump et Pompeo a cherché à accroître davantage la pression sur l’Iran ces dernières semaines avec plus de sanctions et une rhétorique enflammée.

Les conseillers du président élu Joe Biden estiment que l’administration Trump tente de rendre plus difficile pour lui de se réengager avec l’Iran et de chercher à rejoindre un accord international sur le programme nucléaire iranien.

PLUS DE SANCTIONS

Pompeo a accusé l’Iran de liens avec Al-Qaïda dans le passé mais n’a pas fourni de preuves concrètes.

« Il y a eu des moments où les Iraniens ont travaillé aux côtés d’Al-Qaïda », a déclaré en octobre 2017 le directeur de la CIA, Pompeo.

Les accusations antérieures de l’administration George W. Bush de liens iraniens avec les attaques d’Al-Qaïda du 11 septembre 2001 contre les États-Unis ont été discréditées. Mais des rapports ont fait surface au cours des années selon lesquels des agents d’Al-Qaïda se cachaient en Iran.

Un ancien haut responsable du renseignement américain ayant une connaissance directe du problème a déclaré que les Iraniens n’étaient jamais amis avec Al-Qaïda avant ou après les attentats du 11 septembre et que toute allégation de coopération actuelle doit être considérée avec prudence.

L’Iran chiite et al-Qaïda, une organisation militante musulmane sunnite, sont depuis longtemps des ennemis sectaires.

Les relations entre Téhéran et Washington se sont détériorées depuis 2018, lorsque Trump a abandonné l’accord nucléaire iranien de 2015, qui imposait des restrictions strictes à ses activités nucléaires en échange de la levée des sanctions.

Depuis le début de son administration, Trump a imposé des sanctions aux responsables, politiciens et entreprises iraniens dans le but de forcer Téhéran à négocier un accord plus large qui limite davantage son travail nucléaire.

Et d’autres sanctions sont attendues avant que Trump ne quitte ses fonctions, ont déclaré des responsables américains.

Alors que les sanctions ont fortement réduit les exportations de pétrole de Téhéran et accru les difficultés économiques des Iraniens ordinaires, elles n’ont pas réussi à ramener l’Iran à la table des négociations.

Biden a déclaré que les États-Unis rejoindraient l’accord nucléaire « si l’Iran reprend le strict respect ». (Reportage supplémentaire par Mark Hosenball, édité par Rosalba O’Brien)