Abu Muhammad al-Masri, le leader n ° 2 d’Al-Qaïda a été tué en Iran l’été dernier, a confirmé mardi le secrétaire d’État Mike Pompeo, sans toutefois dire si les États-Unis avaient ordonné son assassinat ou avaient joué un rôle dans son exécution. .

« Aujourd’hui, je peux confirmer pour la première fois sa mort le 7 août de l’année dernière », a déclaré Pompeo dans une allocution au National Press Club de Washington, DC.

Le New York Times a rapporté en novembre qu’al-Masri avait été « abattu » à Téhéran par des agents israéliens à la demande des États-Unis. Il figurait sur la «liste des plus recherchés» du FBI pour son rôle dans les attentats à la bombe contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie en 1998, ce qui a laissé plus de 200 personnes sur le marché, dont 12 américains.

Pompeo a confirmé la mort d’al-Masri dans un discours plus large qui a fait de l’Iran le nouveau « port d’attache » d’Al-Qaïda – sans offrir de nouvelles preuves directes.

« L’Iran est en effet le nouvel Afghanistan, en tant que centre géographique clé pour Al-Qaïda », a déclaré Pompeo. « Ce sont des partenaires du terrorisme, des partenaires de la haine. Cet axe constitue une grave menace pour la sécurité des nations et pour la patrie américaine elle-même. »

Ses remarques provocantes interviennent quelques jours à peine avant l’entrée en fonction du président élu Joe Biden avec des promesses de relancer la diplomatie américano-iranienne, y compris l’accord nucléaire multilatéral de 2015, visant à freiner le programme nucléaire de Téhéran, dont l’administration Trump s’est retirée en 2018.

Pompeo, un faucon iranien, a clairement fait savoir qu’il s’opposait aux projets de Biden de reprendre les négociations nucléaires avec l’Iran. Bien qu’il n’ait pas mentionné Biden par son nom mardi, il a dénoncé «l’apaisement» de Téhéran comme naïf.

« Ne mentons pas au peuple américain sur la modération iranienne et prétendons que l’apaisement fonctionnera », a-t-il dit.

Pompeo a déclaré que le ministère iranien du renseignement et de la sécurité et d’autres agences ont fourni « des refuges et un soutien logistique », tels que des cartes d’identité et des passeports, qui permettent les activités d’Al-Qaïda. « Grâce à cette assistance, al-Qaïda a centralisé ses dirigeants à Téhéran », a-t-il déclaré.

Les experts iraniens mettent en doute les allégations de Pompeo.

«Ce n’est tout simplement pas crédible à ce stade», a déclaré Trita Parsi, experte en Iran et vice-présidente exécutive du Quincy Institute for Responsible Statecraft, un groupe de réflexion de Washington, DC. « C’est une administration qui fait tout ce qu’elle peut pour créer un conflit à l’intérieur des États-Unis, et maintenant elle fait tout ce qu’elle peut pour s’assurer qu’aucune diplomatie ne peut avoir lieu entre les États-Unis et l’Iran après son départ. »

Parsi a déclaré que les affirmations de Pompeo constituaient un « non-sens complet » et s’est demandé pourquoi il avait attendu les derniers jours de l’administration Trump pour annoncer de telles allégations potentiellement explosives.

Alireza Miryousefi, un diplomate iranien attaché à la mission de Téhéran auprès des Nations Unies à New York, a qualifié les affirmations du département d’État de « absurdes », « fausses » et « rien de nouveau ».

L’Iran soutient depuis longtemps que les principaux soutiens d’al-Qaïda au Moyen-Orient sont des pays avec lesquels les États-Unis entretiennent de bonnes relations, comme l’Arabie saoudite.

Max Abrahms, expert en terrorisme et professeur à la Northeastern University, a noté qu’al-Qaïda est d’abord et avant tout associé à l’Arabie saoudite, et non à l’Iran. L’administration Trump a noué des liens extrêmement étroits avec le royaume saoudien et a fait de l’isolement de l’Iran une pierre angulaire de son programme de politique étrangère au cours des quatre dernières années.

Dans un tweet après le discours de Pompeo, Abrahms a déclaré qu’il était vrai que l’Iran avait « des liens louches avec Al-Qaïda. Nous le savons depuis de très nombreuses années ».

Mais, a-t-il ajouté, « si vous regardez vers l’Iran plutôt que vers l’Arabie saoudite, la Turquie, le Qatar et le Pakistan pour comprendre le parrainage par l’État d’Al-Qaïda, alors vous avez été dupé et vous avez perdu le complot ».

Barbara Slavin, directrice de l’initiative Future of Iran au sein du groupe de réflexion du Conseil de l’Atlantique à Washington, a également remis en question les motivations de Pompeo lors du discours de mardi.

« C’est juste plus un effort pour justifier une politique ratée envers l’Iran sous l’administration Trump. Que peuvent-ils jeter de plus? » Dit Slavin. « L’Iran entretient une relation avec Al-Qaïda depuis longtemps. Si cette relation s’est rapprochée, alors Mike Pompeo devrait simplement se regarder dans le miroir. »