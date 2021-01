WASHINGTON (AP) – Le secrétaire d’État Mike Pompeo a annoncé samedi que le département d’État annulait les restrictions de longue date sur la façon dont les diplomates américains et d’autres personnes ont des contacts avec leurs homologues à Taïwan, une autre mesure qui devrait bouleverser la Chine alors que l’administration Trump touche à sa fin .

L’administration Trump a cherché à renforcer les relations bilatérales avec Taiwan. Il a annoncé jeudi que l’ambassadeur de l’ONU Kelly Craft se rendrait à Taiwan, une décision qui a suscité de vives critiques de Pékin et un avertissement selon lequel les États-Unis paieraient un lourd tribut. En août, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, est devenu le premier membre du Cabinet à se rendre à Taiwan depuis 2014.

Pompeo a déclaré que le département d’État avait créé des restrictions complexes en ce qui concerne les contacts entre les deux parties. Il a dit que ces mesures avaient été prises pour apaiser le régime communiste à Pékin.

«Plus rien», a déclaré Pompeo dans un communiqué. «Aujourd’hui, j’annonce que je lève toutes ces restrictions auto-imposées.»

Le gouvernement chinois soutient que la Chine continentale et Taiwan font partie d’une «seule Chine». La Chine a intensifié ses menaces de mettre l’île autonome sous son contrôle par la force militaire avec de fréquents jeux de guerre et des patrouilles aériennes. Il a utilisé son influence diplomatique pour empêcher Taiwan d’adhérer à des organisations qui exigent le statut d’État pour devenir membre.

Pompeo a déclaré que les États-Unis entretenaient des relations avec des partenaires non officiels du monde entier et que Taiwan ne faisait pas exception.

«Nos deux démocraties partagent des valeurs communes de liberté individuelle, de primauté du droit et de respect de la dignité humaine», a déclaré Pompeo. «La déclaration d’aujourd’hui reconnaît que la relation entre les États-Unis et Taiwan n’a pas besoin et ne doit pas être entravée par des restrictions auto-imposées de notre bureaucratie permanente.