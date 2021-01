WASHINGTON – Le secrétaire d’État Mike Pompeo a accusé mardi l’Iran de soutenir activement Al-Qaïda, affirmant que le pays servait désormais de «base» pour le groupe terroriste et fournissait aux agents des documents de voyage et un soutien logistique.

Les allégations de Pompeo vont bien au-delà des déclarations précédentes de responsables du renseignement américain, d’autres gouvernements étrangers et des experts du terrorisme, qui ont décrit une relation compliquée et parfois tendue entre le gouvernement dirigé par les chiites à Téhéran et le groupe extrémiste sunnite qui a lancé les attentats du 11 septembre 2001. .

Pompeo, qui n’a pas cité les rapports des services de renseignement américains pour ses affirmations, a déclaré que la relation entre l’Iran et Al-Qaïda avait changé en 2015 au moment où le régime de Téhéran concluait un accord avec les États-Unis et d’autres puissances mondiales sur son programme nucléaire.

« Tout a changé en 2015 – la même année que l’administration Obama et le ‘E-3’ – la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne – finalisaient le JCPOA », a déclaré Pompeo dans un discours, faisant référence à l’accord nucléaire connu sous le nom de Joint Comprehensive. Plan d’action.

Le secrétaire a déclaré que cela marquait un « changement radical » mais n’a pas expliqué ce qui avait conduit Téhéran à modifier son approche à Al-Qaïda à ce moment-là, lorsque les États-Unis et d’autres gouvernements ont accepté de lever les sanctions contre l’Iran en échange de limites sur son travail nucléaire.

Pompeo, s’exprimant au National Press Club, a déclaré que l’Iran avait décidé à l’époque d’autoriser Al-Qaïda à mettre en place « un nouveau quartier général opérationnel, à la condition que les agents d’Al-Qaïda à l’intérieur respectent les règles du régime régissant le séjour d’Al-Qaïda à l’intérieur du pays ».

Depuis 2015, l’Iran a donné aux dirigeants d’Al-Qaïda « une plus grande liberté de mouvement » et le ministère des Renseignements et des Gardiens de la Révolution a « fourni des refuges et un soutien logistique – comme des documents de voyage, des cartes d’identité et des passeports – qui permettent l’activité d’Al-Qaïda », Pompeo m’a dit.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, a nié avec véhémence les accusations, soulignant que les pirates de l’air derrière les attentats du 11 septembre venaient en grande partie de pays du Moyen-Orient ayant des liens plus étroits avec l’administration Trump, tels que l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

« M. ‘nous mentons, trichons, volons’ met pathétiquement fin à sa carrière désastreuse avec plus de mensonges bellicistes, » Zarif tweeté en réponse. « Personne n’est dupe. Tous les terroristes du 11 septembre @SecPompeodestinations ME préférées de; AUCUNE d’Iran.

Dans l’évaluation publiée publiquement par la communauté du renseignement des menaces mondiales en 2019, il n’y avait aucune mention du soutien de l’Iran à Al-Qaïda.

Les affirmations de Pompeo selon lesquelles l’Iran avait renforcé sa coopération avec Al-Qaïda et avait permis au groupe de planifier des attaques à partir du sol iranien allaient plus loin que les déclarations précédentes de responsables du renseignement américain au cours des quatre dernières années, a déclaré Nicholas Rasmussen, ancien responsable du renseignement et maintenant directeur exécutif. du Forum Internet mondial de lutte contre le terrorisme.

« Si ces affirmations sont vraies, cela devrait être étayé par des informations assez spécifiques ou un corpus d’informations qui ont émergé au fil du temps. Je n’ai tout simplement pas de moyen d’évaluer s’il s’agit d’une surestimation ou d’une surestimation du renseignement, ou si c’est ce qu’ils pensent », a déclaré Rasmussen, qui a été directeur du National Counterterrorism Center sous l’administration Obama.

Rasmussen a déclaré que dans son travail dans le monde du renseignement avant l’entrée en fonction de Trump, il ne se souvenait pas d’une analyse qui avait vu un changement majeur dans les liens de l’Iran avec Al-Qaïda vers 2015.

« Si je me souviens bien, il n’y avait pas d’avis dans la communauté du renseignement en 2016 que l’approche de l’Iran envers Qaïda ait connu un changement radical en 2015 », a déclaré Rasmussen à NBC News.

Les services de renseignement américains ont découvert que l’Iran permettait aux membres d’Al-Qaïda de se rendre en Syrie pour y combattre dans la guerre, a-t-il déclaré. «En 2013, nous en étions venus à apprécier que les Iraniens étaient plus à l’aise de laisser Al-Qaïda avoir la liberté de mouvement, de les laisser participer à ce qui se passait en Syrie», a-t-il déclaré.

En raison des liens de l’Iran avec Al-Qaïda, Pompeo a déclaré que les États-Unis allaient imposer des sanctions aux dirigeants d’Al-Qaïda qui, selon lui, sont basés en Iran, Muhammad Abbatay – également connu sous le nom d’Abd al-Rahman al-Maghrebi, et le sultan Yusuf Hasan al-Arif, ainsi que trois dirigeants d’un groupe lié à Al-Qaïda opérant à la frontière entre l’Iran et l’Irak.

Le département d’État offre également une récompense de 7 millions de dollars pour les informations conduisant à « la localisation ou l’identification d’al-Maghrebi », a-t-il déclaré.

Pompeo a tenté d’établir des liens entre l’Iran et Al-Qaïda depuis qu’il est devenu le principal diplomate américain, soulevant la question à la fois lors de briefings du Congrès à huis clos et d’audiences publiques sur la colline du Capitole.

L’insistance de Pompeo sur un axe Iran-Al-Qaïda au cours des deux dernières années a fait craindre à certains législateurs qu’il essayait de justifier légalement une possible guerre avec l’Iran, en vertu de l’autorisation de 2001 pour l’utilisation de la force militaire (AUMF), adoptée par Congrès au lendemain des attentats du 11 septembre.

Le sénateur républicain Rand Paul du Kentucky a fait pression sur Pompeo en avril 2019 sur ses intentions et Pompeo a esquivé la question, affirmant qu’il préférait «laisser cela aux avocats», mais il est resté ferme. « Il n’y a aucun doute qu’il y a une connexion. Point final. Point final. »

La représentante démocrate Elissa Slotkin du Michigan, qui siège au Comité des services armés de la Chambre, a déclaré quelques mois plus tard: «On nous a absolument présenté une présentation formelle complète sur la façon dont l’AUMF de 2001 pourrait autoriser la guerre contre l’Iran… Le secrétaire Pompeo l’a dit avec ses propres mots.

S’exprimant mardi, Pompeo a qualifié l’Iran de «nouvel Afghanistan», où les États-Unis ont mené près de deux décennies de guerre au nom de la destruction d’Al-Qaïda après les attentats du 11 septembre. « C’est en fait pire », at-il ajouté.

« La méchante création de Ben Laden est sur le point de gagner en force et en capacités. Nous ignorons cet axe Iran-Al-Qaïda à nos risques et périls », a déclaré Pompeo. « Nous devons le reconnaître. Nous devons y faire face. Nous devons le vaincre. »

Pompeo n’a cependant pas dit que la présence d’Al-Qaïda en Iran constituait une menace directe pour la «patrie», et il n’a pas cité les agences de renseignement américaines comme source de ses allégations.

« Je n’ai entendu le mot patrie à aucun moment, et Dieu sait que s’il avait pu dire ça, il l’aurait dit. S’il avait pu l’intégrer pour inclure un morceau effrayant sur la patrie, il aurait été heureux de le faire. », A déclaré Rasmussen.

« La déclaration de Pompeo selon laquelle la République islamique d’Iran est désormais la patrie d’Al-Qaïda est une grande exagération », a déclaré Bruce Riedel, un vétéran de 30 ans de la CIA et maintenant chercheur principal à la Brookings Institution.

« Il est vrai qu’il existe une relation complexe entre l’Iran et Al-Qaïda », a déclaré Riedel.

L’Iran a fermé les yeux sur les agents d’Al-Qaïda qui ont fui vers l’Iran depuis l’Afghanistan voisin après l’invasion menée par les États-Unis, et les a considérés comme une monnaie d’échange possible pour contrer les États-Unis et garantir que le groupe terroriste ne cible pas l’Iran, a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas un cas noir et blanc. Il y a un germe de vérité dans l’idée qu’il existe une relation entre l’Iran et Al-Qaïda. Mais il manque une image beaucoup plus grande, à savoir que ce sont des entités assez hostiles », a-t-il dit.

Mardi, Pompeo a également reconnu la mort du deuxième plus haut dirigeant d’Al-Qaïda, Abu Muhammed al-Masri, dans les rues de Téhéran le 7 août de l’année dernière, la première reconnaissance publique de ce type par un responsable américain.

Al-Masri était considéré comme le cerveau derrière les attentats de 1998 au Kenya et en Tanzanie qui ont coûté la vie à douze Américains. Selon les médias, al-Masri a été abattu par des agents israéliens à la demande des États-Unis à l’occasion de l’anniversaire des attaques de 1998. Pompeo n’a pas fourni plus de détails sur les circonstances de sa mort.

Une analyse de 2018 des documents saisis dans la cachette d’Oussama ben Laden après que les forces américaines ont tué le chef d’Al-Qaïda en 2011 n’a trouvé aucune preuve que l’Iran et Al-Qaïda ont coopéré à la réalisation d’attaques terroristes. L’étude a été réalisée par Nelly Lahoud, universitaire et experte sur Al-Qaïda, pour le groupe de réflexion New America.

NBC News a précédemment rapporté que les documents saisis la nuit où les Navy SEAL ont tué Ben Laden suggèrent qu’Al-Qaïda et l’Iran ont parfois coopéré, mais ont également eu une profonde méfiance marquée par des menaces et des enlèvements.