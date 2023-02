Pompage de l’eau du fleuve Mississippi vers l’ouest : solution ou rêve ?

Des vagues de pluies torrentielles ont trempé la Californie dans la nouvelle année. Les accumulations de neige dans les montagnes de la Sierra Nevada ont gonflé à plus de 200% de leur taille normale, et les chutes de neige dans le reste du bassin du fleuve Colorado ont également tendance à être supérieures à la moyenne.

Alors que l’eau dont on a tant besoin a amélioré les conditions dans l’Ouest desséché, les experts mettent en garde contre la victoire. Environ 60% de la région reste sous une forme ou une autre de sécheresse, poursuivant une spirale de plusieurs décennies vers la pénurie d’eau.

“La sécheresse est si critique que ces précipitations récentes sont un peu comme trouver un billet de 20 dollars lorsque vous avez perdu votre emploi et que vous êtes expulsé de votre maison”, a déclaré Rhett Larson, professeur de droit de l’eau à l’Arizona State University.

Au fil des ans, une solution proposée est revenue encore et encore : des détournements de rivière à grande échelle, y compris le pompage de l’eau du fleuve Mississippi vers l’ouest desséché.

L’été dernier, l’idée a provoqué une tempête de lettres à l’éditeur d’un journal californien. Mais l’intérêt va plus loin que cela. Plus récemment, la législature de l’État de l’Arizona a adopté une mesure en 2021 exhortant le Congrès à enquêter sur le pompage des eaux de crue du fleuve Mississippi vers le fleuve Colorado pour renforcer son débit.

Les études et l’ingénierie moderne ont prouvé que de tels projets sont possibles mais nécessiteraient des décennies de construction et des milliards de dollars. La politique est un obstacle encore plus important pour faire des pipelines multi-États une réalité. Pourtant, leur persistance dans la sphère publique illustre le désespoir croissant des États occidentaux de se sortir de la sécheresse.

« Nous pouvons déplacer l’eau, et nous avons prouvé notre désir de le faire. Je pense qu’il serait imprudent de le rejeter comme irréalisable », a déclaré Richard Rood, professeur de sciences et d’ingénierie du climat et de l’espace à l’Université du Michigan. “Mais nous devons en savoir beaucoup plus à ce sujet que nous ne le faisons actuellement.”

QU’EST-CE QUI EST PROPOSÉ, ET QUI LE PROPOSE ?

Des propositions formelles d’importation d’eau à grande échelle existent aux États-Unis depuis au moins les années 1960, lorsqu’une société américaine a conçu la North American Water and Power Alliance pour redistribuer l’eau de l’Alaska à travers le continent à l’aide de réservoirs et de canaux. L’intérêt généralisé pour le plan s’est finalement effondré.

Des histoires de projets similaires partagent souvent la même fin, des propositions dans l’Iowa et le Minnesota à celles entre le Canada et les États-Unis. Pourtant, certains projets à plus petite échelle sont devenus réalité.

Une agence de gestion des eaux souterraines du Kansas, par exemple, a reçu l’année dernière un permis pour transporter par camion 6 000 gallons d’eau du fleuve Missouri au Kansas et au Colorado dans l’espoir de recharger un aquifère. Dans le nord-ouest de l’Iowa, une rivière a été pompée à plusieurs reprises par un service d’eau rural qui vend au moins un quart de l’eau en dehors de l’État. Et il existe plusieurs détournements approuvés qui puisent l’eau des Grands Lacs.

Dans la foulée de la poussée de l’Arizona en 2021 pour une étude de faisabilité du pipeline, l’ancien gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, a signé une loi en juillet dernier qui a investi 1,2 milliard de dollars pour financer des projets qui conservent l’eau et en apportent plus dans l’État. Parmi ses dispositions, la loi a autorisé l’autorité de financement des infrastructures hydrauliques de l’État à « étudier la faisabilité » d’éventuels accords d’importation d’eau hors de l’État.

Une étude de faisabilité approfondie spécifiquement sur le pompage de l’eau du fleuve Mississippi vers l’ouest n’a pas encore été menée à la connaissance de Larson. Il a dit qu’il était ouvert à un – mais ne pense pas que ce soit nécessaire.

“Je pense que l’étude de faisabilité est susceptible de nous dire ce que nous savons déjà”, a-t-il déclaré, “c’est-à-dire qu’il existe des options beaucoup moins coûteuses et moins compliquées dans lesquelles nous pouvons investir en ce moment”, comme la réduction de la consommation d’eau.

PHYSIQUEMENT RÉALISABLE, MAIS POLITIQUEMENT ?

En 2012, le Bureau of Reclamation du département américain de l’Intérieur a réalisé “l’analyse la plus complète jamais entreprise dans le bassin du fleuve Colorado” à l’époque, qui analysait les solutions aux problèmes d’approvisionnement en eau – y compris l’importation d’eau des fleuves Missouri et Mississippi.

Selon le scénario analysé, l’eau serait acheminée vers le Front Range du Colorado et les régions du Nouveau-Mexique pour répondre aux besoins en eau. Il coûterait au moins 1 700 dollars par acre-pied d’eau, produirait potentiellement 600 000 acre-pied d’eau par an d’ici 2060 et prendrait 30 ans pour être construit.

Une analyse supplémentaire a émergé une décennie plus tard lorsque Roger Viadero, scientifique et ingénieur environnementaliste à la Western Illinois University, et ses étudiants diplômés ont évalué les propositions suggérées dans les éditoriaux viraux de l’été dernier.

Dans leur rapport technique, qui n’a pas été revu par des pairs, ils ont calculé qu’un tuyau pour déplacer cette échelle d’eau devrait avoir un diamètre de 88 pieds – environ deux fois la longueur d’une semi-remorque – ou une largeur de 100 pieds canal de 61 pieds de profondeur.

Les experts avec qui nous avons parlé ont convenu que l’exploit serait astronomique. Pourtant, c’est physiquement possible.

“En tant qu’ingénieur, je peux vous garantir que c’est faisable”, a déclaré Viadero. “Mais il y a des tonnes de choses qui peuvent être faites mais qui ne sont jamais faites.”

L’équipe de Viadero a estimé que la vente de l’eau nécessaire pour remplir les lacs Powell et Mead du fleuve Colorado – les plus grands réservoirs du pays – coûterait plus de 134 milliards de dollars à un sou le gallon. Le prix de la construction s’ajouterait à cette lourde facture, ainsi que les coûts d’alimentation de l’équipement nécessaire pour pomper l’eau sur la Western Continental Divide.

L’achat de terres pour sécuriser les droits à l’eau coûterait également beaucoup d’argent, ce qui conduit à un obstacle encore plus important pour de telles propositions : les cerceaux juridiques et politiques.

Les obstacles locaux comprennent la protection des espèces en voie de disparition, la protection des zones humides, les considérations d’approvisionnement en eau potable et la protection de la navigation interétatique. Les précédents créés par d’autres tentatives de détournement, comme celles qui ont créé le Pacte des Grands Lacs, jettent également un doute sur la viabilité politique de toute tentative de détournement à grande échelle du fleuve Mississippi, a déclaré Chloe Wardropper, professeure à l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign qui étudie la gouvernance environnementale.

Les pipelines transnationaux auraient également un impact sur les ressources écologiques. Le débit du fleuve Mississippi inférieur signifie moins de sédiments transportés vers la Louisiane, où ils sont utilisés pour la restauration côtière. Détourner cette eau signifie également propager des problèmes, comme des polluants, des nutriments excessifs et des espèces envahissantes.

Plus particulièrement, le bassin du fleuve Mississippi n’a pas toujours assez d’eau à revendre. Les conditions de sécheresse ont sévi dans la région tout au long de 2022, par exemple, suscitant des inquiétudes concernant la navigation fluviale.

“Personne ne veut laisser les États de l’Ouest sans eau”, a déclaré Melissa Scanlan, professeur de sciences de l’eau douce à l’Université du Wisconsin-Milwaukee. “Mais déplacer l’eau d’une zone touchée par la sécheresse à une autre n’est pas une solution.”

UNE IDÉE PÉRENNE

L’idée d’un pipeline traversant le continent n’est pas une idée nouvelle. Mais, alors que la pénurie d’eau en Occident devient de plus en plus désespérée, les obstacles pourraient être surmontés un jour.

“Il est possible que la situation devienne si grave qu’il existe une somme d’argent qui pourrait surmonter tous ces obstacles”, a déclaré Larson. “C’est peut-être dans les milliards, mais ça existe probablement.”

En attendant, les chercheurs encouragent des options plus réalisables et durables, notamment une meilleure conservation de l’eau, le recyclage de l’eau et une moindre dépendance à l’agriculture. D’autres formes d’augmentation, comme le dessalement, gagnent également en popularité sur la scène nationale en tant qu’options possibles.

Cela nécessitera des sacrifices, sans aucun doute, mais pas autant que la construction d’un pipeline géant exigerait, ont déclaré des experts.

“Parler de rêves chimériques, alors que ce n’est même pas faisable pendant des décennies, voire pas du tout… C’est un mauvais service”, a déclaré Scanlan. “Les gens doivent se concentrer sur leurs solutions réalistes.”

—Brittney J. Miller, Cedar Rapids Gazette, The Associated Press

USAEau