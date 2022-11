Pomme, Taboola, Biogen et plus

Jetez un œil à certains des plus grands déménageurs du pré-marché :

Pomme (AAPL) – Apple pourrait voir un déficit de production de près de 6 millions de modèles d’iPhone Pro en raison des troubles liés à Covid dans l’usine chinoise du fabricant sous contrat Foxconn. Une personne familière avec les opérations d’assemblage a déclaré à Bloomberg qu’Apple et Foxconn s’attendaient à pouvoir combler ce manque à gagner en 2023. Apple a glissé de 1,7 % dans les échanges avant commercialisation.

Taboola.com (TBLA) – L’action de la société de logiciels a grimpé de 65,2 % dans l’action de précommercialisation après avoir annoncé un accord de 30 ans avec Yahoo, en vertu duquel Taboola alimentera la publicité native sur toutes les plateformes Yahoo.

Wynn Resorts (WYNN), MGM Resorts (MGM), Hôtels Melco (MLCO), Sables de Las Vegas (LVS) – Les actions de Casino se sont redressées en dehors des heures de négociation après que le gouvernement chinois a accordé aux sociétés des licences provisoires pour continuer à opérer à Macao. Wynn a bondi de 5,9 %, MGM de 2,2 %, Melco de 8 % et Las Vegas Sands de 3,2 %.

Biogène (BIIB) – Biogen a chuté de 5,5% dans le pré-commercialisation après la publication en ligne Science.org a rapporté qu’une femme participant à un essai du lecanemab, un traitement expérimental contre la maladie d’Alzheimer, était récemment décédée d’une hémorragie cérébrale. La publication indique que l’essai a été parrainé par Biogen et la société pharmaceutique japonaise Esai.

Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX) – Ces actions énergétiques et d’autres ont chuté en pré-commercialisation alors que le brut WTI atteint son plus bas niveau en 11 mois. Exxon a perdu 1,8% tandis que Chevron a chuté de 1,7%.

Anheuser-Busch InBev (BUD) – Anheuser-Busch InBev a bondi de 4,2 % en pré-commercialisation après une double mise à niveau de JP Morgan Securities, qui a fait passer l’action du brasseur de bière de « surpondérée » à « sous-pondérée ». L’entreprise voit maintenant le potentiel de surperformance des bénéfices tout en notant un bilan en amélioration rapide.

Premier Solaire (FSLR) – L’action de la société solaire a chuté de 2,6 % en pré-commercialisation à la suite d’un déclassement de JP Morgan de « surpondéré » à « neutre ». L’appel de JP Morgan note la surperformance de l’action depuis l’annonce de la loi sur la réduction de l’inflation, qui a fourni des incitations supplémentaires pour les énergies alternatives.

Société de presse (NWSA), Renard (FOXA) – T. Rowe Price est le dernier actionnaire majeur à s’être inquiété du projet de Rupert Murdoch de recombiner News Corp et Fox, selon un rapport du New York Times. La société d’investissement est le deuxième actionnaire de News Corp derrière la famille Murdoch avec une participation de 12% et pense qu’une combinaison sous-évaluerait les actions de News Corp.

Pinduoduo (PDD) – La plate-forme de commerce électronique basée en Chine a dépassé les estimations des résultats pour son dernier trimestre, car les politiques strictes de la Chine en matière de Covid ont incité davantage de consommateurs à acheter en ligne. Pinduoduo a bondi de 14,2 % en précommercialisation.