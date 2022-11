Pomme, Chevron, Bilibili, Hibbett et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux mardi à midi.

bilibili – Les actions ont bondi de plus de 21% après que Bilibili ait enregistré des bénéfices et des revenus meilleurs que prévu. Les utilisateurs actifs quotidiens et mensuels de la société Internet chinoise ont augmenté de 25 % par rapport à l’année précédente.

Hibett — Les actions d’Hibbett ont chuté de plus de 9 % après que la société ait enregistré un bénéfice décevant au troisième trimestre. Le détaillant d’articles de sport a déclaré que des dépenses plus élevées réduisaient ses marges bénéficiaires.

JD.com – Les actions des sociétés Internet chinoises cotées aux États-Unis ont augmenté en tant que groupe après que les autorités sanitaires chinoises ont signalé une amélioration des récents taux de vaccination des seniors. Les actions de JD.com ont augmenté de 7,9 %. Pinduoduo et Baidu grimpé de 6,4 % et 5,7 %.

HSBC — Le titre a bondi de plus de 4 % après HSBC a dit il vendrait son unité canadienne à la Banque Royale du Canada pour 10,1 milliards de dollars.

Pomme – Les actions d’Apple ont chuté de 1,8% alors que les investisseurs restaient préoccupés par les risques pour la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise technologique au milieu des troubles de Covid en Chine.

23etmoi – Les actions ont augmenté de plus de 4% après que Berenberg a lancé la couverture de 23andMe avec une cote d’achat, affirmant que la société de tests ADN dispose d’une plate-forme de “nouvelle génération”. L’objectif de prix de 7 $ de l’entreprise implique que l’action biotechnologique pourrait augmenter de plus de 100 % à partir d’ici.

United Parcel Service — Le titre de transport a augmenté de 2,2 % à la suite d’une mise à niveau pour acheter en attente par la Deutsche Bank. La banque a déclaré que les préoccupations macroéconomiques sont déjà intégrées dans les actions.

Chevron — Le titre de l’énergie a augmenté de plus de 1 % alors que les prix du pétrole ont rebondi après la vente massive de lundi. Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate ont brièvement grimpé de 2 $ le baril. Plus tôt cette semaine, Chevron a reçu l’autorisation de reprendre le pompage du pétrole vénézuélien pour la première fois depuis des années.

Wynn Resorts , Sables de Las Vegas – Les actions des opérateurs de casinos Wynn Resorts et Las Vegas Sands ont bondi de 2,6% et 1,8% respectivement à la nouvelle que la Chine a accordé de nouvelles licences aux opérateurs de Macao afin qu’ils puissent continuer à fonctionner dans le cadre de la politique zéro Covid du gouvernement.

Restaurants Dard – Les actions de la société mère d’Olive Garden ont chuté d’environ 1% à la suite d’une rétrogradation à neutre de Baird. La société a déclaré que le “risque/récompense semble plus équilibré” pour Darden Restaurants suite à la récente surperformance de l’action.

– Michelle Fox, Yun Li, Carmen Reinicke et Samantha Subin de CNBC ont contribué au reportage