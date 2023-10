Le voyage du gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, en République populaire de Chine (RPC) porte atteinte aux intérêts nationaux des États-Unis en blanchissant le bilan de la Chine en matière de droits de l’homme, ont déclaré des critiques à la Daily Caller News Foundation.

Lundi, Newsom a entamé un voyage d’une semaine en Chine que son bureau a facturé comme « axé sur l’action climatique et le partenariat entre deux des plus grandes économies du monde », au cours duquel le gouverneur a testé des véhicules électriques chinois, luge sur la Grande Muraille de Chine et rencontré avec le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC), Xi Jinping, selon plusieurs rapports. Cependant, les critiques ont déclaré au DCNF qu’ils pensaient que le voyage de Newsom servait les intérêts de propagande du PCC en présentant Pékin comme un partenaire essentiel dans « l’action climatique », tout en échouant à soulever les violations des droits humains de la nation communiste avec Xi. (EN RELATION : EXCLUSIF : le responsable d’une organisation à but non lucratif s’est vanté d’avoir hébergé un poste de police chinois juste devant le maire de New York, Eric Adams)

« Consciemment ou involontairement, les politiciens, les PDG et les investisseurs servent souvent de pom-pom girls pour le point de vue du PCC sur le monde », a déclaré Mary Kissel, qui a été conseillère principale du secrétaire d’État Mike Pompeo, au DCNF.

« Quiconque – un gouverneur, un PDG, un investisseur – doit savoir que le PCC a une stratégie visant à tirer des bénéfices de son travail sur le Front uni pour Pékin », a déclaré Kissel, qui est maintenant vice-président exécutif et conseiller politique principal de l’organisation. Stephensune société de services financiers.

Le travail du Front uni « sert à promouvoir le discours mondial préféré de Pékin, à faire pression sur les individus vivant dans des sociétés libres et ouvertes pour qu’ils s’autocensurent et évitent de discuter de questions défavorables au PCC ». selon au rapport annuel 2018 de la Commission d’examen économique et de sécurité américano-chinoise.

Plus précisément, plusieurs critiques ont déclaré au DCNF que le voyage de Newsom portait atteinte à la cause des droits de l’homme en Chine.

Par exemple, malgré un communiqué de presse mercredi du bureau du gouverneur affirmant que Newsom avait « rencontré le président chinois Xi Jinping et d’autres responsables chinois de haut niveau pour discuter de l’action climatique, du développement économique, des échanges culturels, des préoccupations en matière de droits de l’homme et de la démocratie », le gouverneur de Californie pour deux mandats a admis plus tard qu’il n’avait pas discuté des droits de l’homme. avec Xi, selon aux images d’une conférence de presse publiées par le journaliste de Fox News Los Angeles, Elex Michaelson.

« Écoutez, je ne peux pas être tout, pour tout le monde, à chaque instant, à chaque minute de chaque jour, mais j’ai eu le grand privilège d’avoir l’opportunité avec certains des dirigeants les plus influents de Chine d’avoir l’opportunité de dialoguer sur ceux qui sont dans des situations très particulières. de manière directe et honnête », a déclaré Newsom après que Michaelson ait demandé pourquoi le gouverneur n’avait pas évoqué les droits de l’homme avec Xi.

.@GavinNewsom dit qu’il a évoqué les questions de droits de l’homme avec le ministre chinois des Affaires étrangères, mais pas avec le président Xi. Je lui ai demandé de répondre aux critiques qui pensent qu’il aurait dû ? “Je ne peux pas être tout pour tout le monde à tout moment.” La réunion de Newsom avec Xi s’est concentrée sur le climat et le fentanyl. pic.twitter.com/9esvKxPThD – Elex Michaelson (@Elex_Michaelson) 25 octobre 2023

Le représentant républicain du New Jersey, Chris Smith, qui préside la Commission exécutive du Congrès sur la Chine, a déclaré au DCNF que les responsables américains en visite en Chine ont l’obligation de donner la priorité aux droits de l’homme.

« Tout responsable américain qui interagit avec le Parti communiste chinois doit rester ferme et, avant tout, défendre les citoyens américains, les résidents permanents légaux et les prisonniers politiques injustement détenus par la Chine », a déclaré Smith. « Les États-Unis doivent s’opposer avec audace – et non acquiescer – aux meurtres de masse, à la torture, aux viols parrainés par l’État et à d’autres violations flagrantes des droits humains fondamentaux en Chine. »

Kissel a qualifié les actions de Newsom de « nourriture pour la machine de propagande du PCC » et d’« opération classique du Front uni » dans un mercredi. fil sur X.

« Pékin insiste toujours pour que les politiciens américains gardent le silence sur les droits de l’homme lorsqu’ils visitent la Chine », a écrit Kissel.

Remarquable que @GavinNewsomLe voyage de Hong Kong et de la Chine continentale ne retient pas davantage l’attention des médias américains. Il s’agit d’une opération classique du Front Uni, tout droit sortie du manuel du PCC. Et bien sûr @StateDept avec plaisir de le faciliter. 1 fois – Marie Kissel (@marykissel) 25 octobre 2023

« L’un des objectifs du Front uni est de dissuader les Américains et les autres acteurs étrangers de parler de tout ce qui sape l’emprise du PCC sur le pouvoir – des sujets comme les droits de l’homme, le Tibet, Taiwan et le Xinjiang », a déclaré Kissel au DCNF. “Ils veulent éloigner la conversation des choses qui les blessent.”

« La deuxième manière, très brutale, de les aider, ce sont toutes les photos de propagande du gouverneur souriant avec Xi Jinping, le gouverneur conduisant une voiture électrique extrêmement chère fabriquée en Chine – cette propagande est importante parce que la Chine a besoin d’investissements en capitaux alors que les capitaux américains fuient. » Kissel a déclaré à la DCNF.

Mardi, Newsom s’est rendu dans la ville méridionale de Shenzhen et a testé un SUV hybride de 160 000 $ fabriqué par la société chinoise BYD.

“J’en veux deux”, a déclaré Newsom lors de l’essai routier, images montre. “C’est un autre saut technologique – je veux dire un saut de niveau supérieur.”

Un gouverneur d’État américain fouette vigoureusement les voitures chinoises : Gavin Newsom fait une promotion enthousiaste des véhicules électriques 🇨🇳 BYD à Shenzhen. https://t.co/hLujgs1OV4 pic.twitter.com/jdQwS5cSo5 -Byron Wan (@Byron_Wan) 25 octobre 2023

Cependant, même si Newsom peut considérer le SUV de luxe comme une victoire de l’environnementalisme, un rapport de la Commission exécutive du Congrès sur la Chine de 2021 implique BYD comme bénéficiaire des violations des droits de l’homme, affirmant qu’il existe des « indicateurs de travail forcé » dans la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise chinoise.

Newsom a attribué à BYD un contrat sans appel d’offres de 990 millions de dollars pour fournir des masques à la Californie pendant la pandémie de COVID-19, selon au Los Angeles Times.

Larry Elder, un animateur de radio qui s’est présenté sans succès au poste de gouverneur contre Newsom en 2021, a déclaré au DCNF qu’il pensait que Newsom avait « des vues sur la Maison Blanche » et qu’à l’avenir, il citerait son voyage en Chine « comme preuve de son expérience en politique étrangère ».

« Il est beaucoup plus facile pour Gavin Newsom de voler en Chine à bord d’un avion émettant du carbone et de se plaindre du « changement climatique » que de s’attaquer au sans-abrisme, à la criminalité, aux écoles publiques urbaines pourries, au coût élevé du logement, à la perte de population, au budget désastreux, à la pauvreté. gestion forestière et pénurie d’eau.

Le bureau de Newsom n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires.

