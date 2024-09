Polymarket devrait rester offshore pour le moment malgré une décision en faveur des paris sur les élections américaines

Alors que les Américains se préparent à se rendre aux urnes dans moins de deux mois, une nouvelle décision de justice semble avoir ouvert la porte à l’expansion aux marchés de prédiction basés sur les élections – des sites qui permettent aux parieurs de parier sur l’issue des courses politiques – aux États-Unis. La décision a des implications non seulement pour les parieurs mais aussi pour Polymarket, un marché de prédiction alimenté par la cryptographie qui est devenu un élément incontournable des reportages sur la probabilité de victoire de Donald Trump ou de Kamala Harris aux élections.

Malgré sa popularité, notamment presque 500 millions de dollars de volume d’échanges en août — Polymarket n’opère pas aux États-Unis en raison de la surveillance réglementaire de la Commodity Futures Trading Commission, l’agence qui supervise les marchés des produits dérivés.

Vendredi, cependant, un juge fédéral de Washington, DC, a restreint le pouvoir de la CFTC de restreindre les marchés de paris électoraux en se rangeant du côté d’un autre marché de prédictions appelé Kalshi, qui a affirmé que l’agence ne pouvait pas l’empêcher de laisser les clients américains parier sur le parti qui remporterait chaque chambre du Congrès lors des élections.

Bien qu’il ne soit pas encore clair quel impact la décision aura sur Polymarket, la juge Jia Cobb n’a pas encore publié son raisonnement complet au-delà de la page d’une décision de vendredi. commande—la décision pourrait ouvrir la voie aux marchés de paris électoraux aux États-Unis et affaiblir la capacité de la CFTC à réglementer les entreprises qui les sous-tendent.

Miser sur l’avenir

Les Américains sont depuis longtemps obsédés par la probabilité statistique des résultats électoraux, avec des plateformes comme FiveThirtyEight de Nate Silver et le tristement célèbre Le New York Times Les sondages deviennent viraux avant chaque élection présidentielle.

Mais les marchés de prédiction comme Kalshi et Polymarket, qui permettent aux utilisateurs de parier sur des résultats contre des cotes spécifiées, à l’instar des paris sportifs, sont devenus de plus en plus populaires, certains analystes affirmant que la nature de « sagesse des masses » des marchés plus larges, ainsi que la variable ajoutée de l’argent, créent des cotes plus fiables. rejoint Polymarket en tant que conseiller en juillet.

Peu importe que des plateformes comme Polymarket proposent ou non de meilleures prévisions que les moyennes des sondages, le problème des paris les place dans une zone grise réglementaire. En vertu du Commodity Exchange Act, qui a établi les garde-fous de la CFTC, l’agence est autorisée à interdire certains types de contrats d’événements, tels que ceux impliquant la guerre, les jeux ou une « activité similaire » qui est « contraire à l’intérêt public ».

Après Kalshi essayé en juin 2023 pour lister les contrats sur lesquels le parti politique contrôlerait la Chambre des représentants et le Sénat, la CFTC a bloqué le nouveau produit, argumenter que les paris politiques pourraient violer les lois sur les jeux d’argent des États et constituer un « jeu ». Kalshi a poursuivi la CFTC en novembre. La CFTC a ensuite proposé une nouvelle règle qui interdirait les contrats d’événements électoraux, avec la présidence de Rostin Behnam argumenter que de tels paris placeraient l’agence « dans le rôle d’un gendarme électoral ».

La décision de vendredi, qui intervient moins d’un an après le procès, lève effectivement l’interdiction de la CFTC pour Kalshi de proposer des paris sur les élections au Congrès. Kalshi a répondu en annonçant les contrats seraient disponibles cette semaine, mais la CFTC a recherché une suspension d’urgence de la décision avant de décider s’il y a lieu de faire appel de la décision.

« À une époque où la méfiance à l’égard des élections est à son comble, même une courte liste des contrats du plaignant… pourrait nuire à la perception publique de l’intégrité des élections et saper la confiance dans les élections », ont écrit les avocats de la CFTC dans un communiqué publié vendredi. mouvement.

Polymarket surveille et attend

Bien que Kalshi ait pris cette décision capitale, l’attention sera centrée sur Polymarket, qui règle et paie les paris à l’aide de contrats intelligents basés sur Ethereum et a levé 70 millions de dollars en financement de capital-risque. Polymarket a cessé ses activités aux États-Unis après atteindre un règlement de 1,2 million de dollars avec la CFTC en 2022 pour ne pas s’être enregistré auprès de l’agence.

Bien que les volumes de transactions de Kalshi ne soient pas publics comme ceux de Polymarket, ils sont probablement pâles en comparaison avec Bloomberg rapport que Kalshi a réalisé environ 10 millions de dollars par mois de trading en avril 2023, bien que Kalshi ait depuis ajouté la société financière Susquehanna en tant qu’utilisateur.

Alors que les marchés de prédiction, les régulateurs et les parieurs électoraux attendent la décision complète du juge, tous les yeux seront tournés vers Polymarket, qui est basé à New York mais n’a pas encore indiqué s’il ouvrirait à nouveau sa plateforme aux utilisateurs américains. La plus grande question est de savoir si la décision sur les paris du Congrès peut s’étendre aux contrats basés sur le résultat de l’élection présidentielle – et si Kalshi et ses concurrents peuvent lancer de tels produits avant l’élection de novembre. Compte tenu de la motion d’urgence de la CFTC, Cobb devrait probablement publier son avis complet dans les prochains jours.

Malgré sa taille, Polymarket sera toujours désavantagé grâce à la présence établie de Kalshi aux États-Unis. « Polymarket n’est pas enregistré auprès de la CFTC, nous ne pensons donc pas qu’il y aura un impact immédiat », a déclaré Cantrell Dumas, directeur de la politique des produits dérivés au sein du groupe de réflexion progressiste Better Markets. Fortune. « Mais nous craignons que cette décision n’ouvre la porte à d’autres plateformes cherchant à s’enregistrer auprès de la CFTC et à obtenir l’approbation pour proposer des paris sur les élections américaines. »

Polymarket a refusé de commenter cet article, mais une personne familière avec l’entreprise a déclaré qu’il était peu probable que la décision du tribunal ait pour conséquence que des sites proposent des paris sur la campagne présidentielle aux États-Unis avant l’élection. La personne a ajouté que la décision rendrait les paris sur l’élection présidentielle monnaie courante à long terme.