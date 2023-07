Polyarthrite rhumatoïde : les remèdes maison fonctionnent-ils ?

« A cette époque, je devais littéralement faire du mouvement dans le lit », explique Howell. « Au fur et à mesure que le programme se poursuivait, je me suis retrouvé capable de passer du lit à la capacité de soulever un poids de 3 livres. La trouver était comme une grâce salvatrice. C’était un grand revirement pour moi : juste avoir un entraîneur là-bas pour m’aider avec une routine et me garder motivé et ne pas tomber dans cet endroit sombre.

Mitchell a essayé de trouver un soulagement en supprimant les aliments de son alimentation après avoir reçu un diagnostic de PR. Bien que l’élimination des huiles hydrogénées n’ait pas fait de différence dans ses symptômes, l’arrêt du gluten et des produits laitiers l’a fait.

« Je ne mange pas de gluten, de produits laitiers, de maïs, de soja et d’œufs ; tous déclenchent ma douleur due à la polyarthrite rhumatoïde à des degrés divers », dit-elle.

C’est bien d’essayer des régimes d’élimination et de s’y tenir s’ils fonctionnent pour vous, dit Bose. Il n’y a pas « Régime PR » prouvé qu’il fonctionne pour tout le monde. Mais généralement, suivre un régime anti-inflammatoire est une bonne idée.

«Je garde les choses très simples», dit-elle. Par exemple, elle recommande d’éviter le sucre et la viande rouge et de manger plus de fruits, de légumes et de noix.

Lorsque les premiers médicaments contre la polyarthrite rhumatoïde de Howell n’aidaient pas ses symptômes, elle a commencé à recevoir une perfusion intraveineuse

sions de vitamines B, de calcium et de magnésium. Ils l’ont fait se sentir mieux, du moins à court terme, dit-elle.

Les vitamines sont acceptables pour les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde, tant qu’elles n’en abusent pas. dit Bose. « Même trop de bonnes choses peuvent être mauvaises », dit-elle. « Ces vitamines sont utiles, elles pourraient leur donner un coup de pouce et les aider simplement à être plus productifs et plus conformes [with their treatment plan].”