Pologne vs Argentine – Rapport de match de football – 30 novembre 2022

L’Argentine et Lionel Messi ont réalisé une démonstration dominante pour battre la Pologne 2-0 à la Coupe du monde pour remporter le groupe C et se qualifier pour les huitièmes de finale au stade 974 du Qatar mercredi.

Les buts d’Alexis Mac Allister et Julian Alvarez en seconde période ont été nombreux pour l’Argentine, qui a été choquée par l’Arabie saoudite lors de son premier match de groupe, pour poursuivre sa quête d’un premier titre de Coupe du monde depuis 1986.

“C’est tellement émouvant pour moi, pour toute l’équipe. C’est un rêve devenu réalité”, a déclaré Mac Allister aux journalistes. “J’ai fait mes débuts avec cette équipe, j’en suis si fier. Et maintenant, j’arrive à marquer dans une Coupe du monde. Je suis si heureux.

“[After Messi’s penalty miss] nous avons essayé de rester positifs, de rester calmes. Nous ne nous sommes pas sentis déprimés. Nous avons essayé d’être optimistes. Heureusement, nous avons réussi à gagner et à passer.”

Bien qu’elle ait été complètement dominée pendant les 90 minutes, la Pologne s’est également glissée dans les huitièmes de finale à la deuxième place grâce à une différence de buts supérieure au Mexique et affrontera la France, vainqueur du Groupe D, dimanche.

Messi disputait son 22e match à la Coupe du monde – et le 999e de sa carrière pour le club et le pays – brisant une égalité avec Diego Maradona pour le plus par un Argentin dans le plus grand tournoi du monde.

Les joueurs argentins célèbrent après avoir marqué un but contre la Pologne lors de la Coupe du monde. Getty Images

Le gardien polonais Wojciech Szczesny a sauvé un penalty de Messi qui a été accordé par VAR alors que l’Argentine dominait les 45 premières minutes mais n’avait rien à montrer avec le score à la mi-temps 0-0.

Szczesny avait été occupé toute la mi-temps avec la défense polonaise violée à maintes reprises, mais le gardien de la Juventus a tenu bon pour nier les Argentins qui sont devenus plus confiants à chaque attaque.

Il a d’abord refusé Alvarez, qui a percé le piège du hors-jeu avant de faire basculer le centre d’Angel Di Maria au-dessus de la barre lorsque son coéquipier de la Juve a tenté de marquer directement sur un corner.

L’ouverture méritée pour l’Argentine est survenue juste après la reprise lorsque l’attaquant de Brighton Mac Allister a redirigé un centre de Nahuel Molina avec un premier tir qui a dépassé Szczesny et le deuxième poteau.

L’adolescent de Manchester City, Alvarez, s’est annoncé sur la scène mondiale et a doublé l’avance de l’Argentine au milieu de la seconde mi-temps, récupérant une passe d’Enzo Fernandez dans la surface de réparation et lançant un tir imparable devant Szczesny pour tout sauf assurer les trois points.

Le résultat met en place un match en huitièmes de finale pour l’Argentine contre l’Australie, tandis que la Pologne affronte la France en phase à élimination directe.