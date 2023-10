POLOGNE — Eric Ungaro, président administrateur du canton de Pologne, admet que le prélèvement supplémentaire de 0,98 millions sur 5 ans par la police du canton de Pologne sur le bulletin de vote du 7 novembre est « compliqué ».

Cela permettrait de récolter environ 358 000 $ par an et coûterait au propriétaire d’une maison de 100 000 $ 34,30 $ par an pour les dépenses courantes du service de police.

Ce qui est compliqué, c’est que le canton élimine deux prélèvements plus petits dont il dispose et les remplace par le prélèvement proposé. Bien qu’il puisse sembler que le nouveau prélèvement devrait être qualifié de « remplacement », il s’agit en réalité d’un prélèvement supplémentaire.

Ungaro a déclaré que les deux prélèvements étaient éliminés au profit du nouveau parce que le ministère des Impôts de l’Ohio avait déclaré au canton l’année dernière que l’un des prélèvements actuels, un prélèvement de 5 ans adopté par le canton en 1978, “n’était pas légal”, donc l’État met fin à ce prélèvement à compter de la fin de cette année. La raison pour laquelle ce prélèvement n’était pas légal était qu’il ne taxait pas le village, a expliqué Ungaro.

Le problème qui a été découvert a été constaté dans un certain nombre de juridictions à travers l’État, a-t-il déclaré.

Le canton a ensuite vérifié auprès du bureau du procureur du comté au sujet d’un prélèvement de police continu similaire que le canton a adopté en 1981. Le bureau du procureur a recommandé au canton de s’en débarrasser également et de demander aux électeurs d’approuver un prélèvement totalisant le même millage que les deux autres.

Le chef de la police municipale de Pologne, Greg Wilson, a déclaré que les deux prélèvements avaient été adoptés dans les années précédant la création du district de police du canton en 1995. Pendant cette période, le canton avait la possibilité de taxer uniquement le canton au lieu du canton et du village, mais les prélèvements n’ont pas changé, a-t-il déclaré.

“La formulation était erronée concernant le prélèvement de 1978”, a déclaré Wilson. Le prélèvement de 1981 a été établi de la même manière, de sorte que les administrateurs du canton ont décidé d’imposer un nouveau prélèvement pour fournir 0,98 million de revenus. Le prélèvement de 1978 disparaît à la fin de cette année. Le canton supprimera le prélèvement de 1981 si le nouveau est adopté, a déclaré Wilson.

“Nous supprimons deux prélèvements – un volontairement et un non volontaire, et nous créons un prélèvement de police renouvelable sur 5 ans ou 0,98 million”, a déclaré Wilson. “C’est exactement le même millage.”

Le nouveau prélèvement générera essentiellement le même montant de revenus pour le service de police que le montant généré par les deux prélèvements actuels. Selon le bureau du vérificateur du comté de Mahoning, les prélèvements actuels génèrent 358 083 dollars par an, à comparer aux 358 000 dollars que le vérificateur du comté estime que le nouveau prélèvement générera.

Wilson exhorte les électeurs du canton à approuver le nouveau prélèvement, car ne pas avoir la totalité des 358 000 $ équivaudrait « à deux pas en avant et trois pas en arrière ». Wilson a déclaré qu’il était préoccupant que les électeurs du canton voient un prélèvement « supplémentaire » sur le bulletin de vote pour la police du canton de Pologne, même si cela ne raconte pas toute l’histoire.

Les autorités municipales tentent d’expliquer la situation aux habitants de la commune en termes simples. Le message adressé aux électeurs est le suivant : « 1978, c’est fini. 1981, c’est parti. Nous ne les collectons plus. En 2023, nous avons collecté 0,98 (moulins). C’est un lavage », a déclaré Wilson.

« C’est même difficile de mettre cela sur des panneaux », a déclaré le chef. La police envoie des dépliants à la communauté. Le dépliant final dira : « 1978, 1981, pas de nouveau millage pour les résidents du township de Poland. 0,98 nouveau prélèvement », a-t-il déclaré.

Le canton de Pologne compte environ 15 000 habitants. Son service de police compte deux agents travaillant par équipe et couvre une zone de 21 miles carrés, a déclaré Wilson.

“Pour que nous perdions cet argent, nous nous contentons déjà d’effectuer des opérations de base”, a déclaré Wilson.

Le département compte 15 agents à temps plein et quatre agents à temps partiel.

Le département dispose d’un budget de 1,4 million de dollars, dont une partie provient du fonds général du canton. Le département a demandé des subventions, mais le taux de criminalité relativement faible et le revenu par habitant relativement élevé du township rendent difficile l’obtention de subventions, a déclaré Wilson.

Mais les coûts de la police continuent d’augmenter. Un nouveau croiseur a coûté 34 000 dollars en 2022, et coûte désormais 46 000 dollars, a déclaré Wilson.

[email protected]







