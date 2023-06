Pologne. L’autoroute vers « Hel » est interdite après que des groupes religieux se sont opposés à la ligne de bus « satanique » 666 | Nouvelles du monde

Les touristes empruntant l’autoroute pour Hel ne pourront plus voyager sur la ligne de bus 666 après que des groupes religieux ont déclaré que la référence au « nombre de la bête » – considérée par certains comme une blague anodine – était une « bêtise satanique ».

La station balnéaire de Pologne est appréciée des vacanciers pour ses plages isolées et ses sentiers forestiers – bien loin du gouffre ardent de la damnation éternelle évoqué par son nom.

La péninsule de Hel, longue de 35 km, dans le nord de la Pologne, est considérée comme l’une des parties les plus belles et les plus préservées de la côte baltique.

Les habitants ont depuis longtemps vu le côté amusant du nom avec la ligne de bus, faisant référence au numéro de la bête, considérée par beaucoup comme une « blague anodine ».

Mais l’opérateur de transport PKS Gdynia a décidé de changer le nom de la route en 669 après avoir été bombardé de plaintes de groupes et d’individus chrétiens pendant près de 10 ans.

Le porte-parole Marcin Szwaczyk a déclaré: « Le conseil d’administration a cédé sous le poids des lettres et des demandes qui nous ont été envoyées, peut-être pas en grand nombre, mais de manière cyclique pendant de nombreuses années avec une demande de changement de numéro de ligne. »

La publication catholique Fronda a qualifié l’utilisation du nombre 666 de « bêtise satanique » en 2018.

Le bus – vu traverser le village de Jurata en 2016 – sera désormais connu sous le nom de route 669. Photo : Reuters/Michal Dobrasa/PKS Gdynia/Handout





Le groupe a écrit dans un article: « L’enfer est la négation de l’humanité. C’est la mort et la souffrance éternelles. Vous ne pouvez rire de cette réalité que si vous ne comprenez tout simplement pas ce que c’est. »

Le nouveau service de bus 669 doit commencer à fonctionner le 24 juin.

Cependant, M. Szwaczyk a déclaré que la route 666 pourrait revenir si les passagers le demandaient.

« Si effectivement la réponse est assez large et forte pour rétablir la ligne 666, il me semble que nous allons écouter nos passagers et changer ce chiffre », a-t-il déclaré.