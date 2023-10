Pologne : des élections à une époque de médias brisés | Élections

Une sphère médiatique meurtrie, une rhétorique anti-immigration et un euroscepticisme : les enjeux des élections législatives polonaises. Sans compter la guerre menée par la Russie contre la culture ukrainienne.

À une semaine des élections en Pologne, le parti Droit et Justice au pouvoir a utilisé son contrôle sur la chaîne publique pour étouffer les voix de l’opposition et diffuser ses messages anti-Union européenne et anti-migrants.

Contributeurs :

Jan Cienski – rédacteur politique principal, Politico Europe

Paulina Lenik – Professeur adjoint, Université Kozminski

Anita Prazmowska – Professeur d’histoire internationale, LSE

Wojciech Przybylski – rédacteur en chef, Visegrad Insight

Sur notre radar :

La police de Delhi a perquisitionné les bureaux du site d’information NewsClick, arrêtant des journalistes accusés de diffusion de propagande chinoise. Johanna Hoes rend compte du climat de relations sino-indiennes tendues derrière les arrestations et de la source improbable de la dénonciation.

Pourquoi la Russie pille l’art ukrainien

Dès le début de l’invasion russe, les employés des musées ukrainiens savaient qu’ils venaient chercher leurs collections. Tariq Nafi revient sur la guerre menée contre le patrimoine et l’histoire de l’Ukraine.

Contributeurs :

Milena Chorna – Chef du département des expositions internationales, Musée national de l’histoire de l’Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale

Alina Dotsenko – Directrice du Musée d’art régional de Kherson

Ihor Poshyvailo – Directeur général, Musée Maidan