La compagnie pétrolière publique polonaise, PKN Orlen, a annoncé lundi qu’elle achetait Polska Press, un grand groupe de médias privé actuellement sous contrôle allemand qui possède un large éventail de quotidiens et hebdomadaires dans le pays.

Les critiques du gouvernement de droite l’ont qualifié de jour sombre pour la liberté des médias, car cela signifie effectivement que le gouvernement prend le contrôle d’un important éditeur de nouvelles indépendantes.

La prise de contrôle d’un groupe de médias intervient alors que les normes démocratiques du pays déclinent dans d’autres sphères, avec une érosion de l’indépendance judiciaire en cours depuis cinq ans et après qu’une haute cour en octobre a resserré une loi sur l’avortement déjà restrictive.

Il n’y a pas eu de commentaire immédiat de la part du gouvernement, mais cette décision est cohérente avec un effort de Jaroslaw Kaczynski, chef du parti nationaliste au pouvoir en Pologne, pour diminuer la propriété étrangère des médias en Pologne.

«Les médias en Pologne devraient être polonais», a déclaré Kaczynski cet été.

Le PDG de la société, Daniel Obajtek, a annoncé qu’Orlen achetait Polska Press à son propriétaire actuel, l’allemand Verlagsgruppe Passau. Orlen est raffineur de pétrole et propriétaire d’une chaîne de stations-service qui ne fait que rejoindre le secteur de l’édition en prenant le contrôle de l’un des plus grands éditeurs de médias du pays.

Obajtek, qui a été nommé par le parti au pouvoir, a déclaré que la société étendait ses intérêts commerciaux.

Jan Mosinski, un législateur du parti au pouvoir, a déclaré qu’il était très bien que la société d’édition soit contrôlée par l’État polonais, arguant que les informations produites par le propriétaire allemand signifiaient que les lecteurs des petites villes étaient «soumis à un récit souvent inapproprié. «

« Il est bon que maintenant il soit possible de fournir des informations sur la Pologne et d’expliquer les directions des activités du gouvernement », a-t-il dit, affirmant que cela vaut pour le gouvernement actuel et pour tout ce qui suivra.

Les détracteurs du parti, de la loi et de la justice craignent cependant que le changement de propriétaire ne rende encore plus difficile l’élection de tout autre gouvernement.

Ils y voient un coup dur pour la liberté des médias après que le parti ait déjà transformé la télévision d’État, la radio et d’autres médias publics en porte-parole du parti utilisés pour louer le gouvernement et dénigrer ses opposants.

Depuis que le parti de Kaczynski a accédé au pouvoir en 2015, il a parlé de vouloir «re-poloniser», ce qui signifie nationaliser de nombreuses entreprises de médias étrangères.

À ce jour, la sphère médiatique privée de la Pologne a été variée et dynamique. Les critiques du gouvernement craignent que la prise de contrôle par Orlen du groupe de médias, qui avait fait l’objet de rumeurs depuis des mois, ne rapproche la Pologne d’un paysage médiatique à la hongroise. Là-bas, le Premier ministre Viktor Orban a acquis un contrôle quasi-total sur les médias, les médias privés s’étant repliés ou sous le contrôle des alliés d’Orban.

« C’est un moment historique et, malheureusement, cela montre que les autorités ont décidé de prendre des mesures similaires à celles que nous avons pu observer auparavant en Hongrie sous Viktor Orban », a déclaré le commissaire aux droits de l’homme, Adam Bodnar, dans un entretien avec la Wirtualna Polska portail.

Parmi les autres sociétés de médias indépendantes qui seront toujours debout après le rachat, citons Gazeta Wyborcza et Rzeczpospolita, les principaux quotidiens du pays.

Les publications de Polska Press servent principalement des régions polonaises en dehors des grandes villes, un électorat largement conservateur qui a traditionnellement soutenu la vision de Law and Justice. Ces électeurs seront cruciaux lors des prochaines élections, surtout après que la décision sur l’avortement ait conduit des centaines de milliers de Polonais à manifester ces dernières semaines.

Droit et justice est depuis 2015 en conflit avec l’Union européenne au sujet des changements apportés au système judiciaire qui ont donné au parti un plus grand contrôle sur les tribunaux et ont suscité des inquiétudes quant au recul démocratique.

Polska Press possède plus de 20 quotidiens régionaux, près de 120 hebdomadaires régionaux et de nombreux portails Internet, atteignant environ 17,4 millions de lecteurs dans ce pays d’Europe centrale de 38 millions d’habitants.