Pologne. Ce que disent les articles 4 et 5 de l’OTAN – alors que la Russie est accusée d’avoir lancé un missile sur un État membre | Nouvelles du monde

Deux personnes auraient été tuées en Pologne près de la frontière ukrainienne par un missile russe.

Il n’a pas fallu longtemps pour que les discussions sur l’article 5 fassent surface – la partie du Traité de l’Atlantique Nord qui oblige tous les membres de l’OTAN à protéger le pays qui a été attaqué.

Mais aller directement à l’article 5 saute un certain nombre d’étapes importantes qui doivent être franchies.

Quelle est la prochaine étape?

Le général Sir Richard Barrons, ancien commandant du Commandement des forces conjointes du Royaume-Uni, a déclaré à Sky News: “Tous les yeux seront désormais rivés sur le site de l’explosion, et les experts en technologie rechercheront les débris de missiles et d’autres débris pour identifier ce que c’était. qui a tué ces deux pauvres âmes.

“Et puis, quand ils ont identifié ce que c’était, ils peuvent commencer à enquêter sur la façon dont il est arrivé là et ce qu’il y avait derrière.

“Et ce n’est vraiment que lorsque cela sera plus clair – et clair, à mon avis – que le Conseil de l’Atlantique Nord et les membres de l’OTAN devraient prendre une position définitive à ce sujet.

“Parce que le faire à l’avance impliquerait qu’ils étaient prêts à décider de quelque chose de vraiment important en l’absence de connaissance des faits.”

“Situation de crise” alors que l’OTAN réagit – suivez la réaction en direct

Le général Sir Richard a déclaré que bon nombre de ces faits seraient probablement établis à la lumière du jour – il était tard lorsque l’explosion s’est produite – et il a ajouté que des morceaux du missile peuvent être trouvés et que des traces radar dans le ciel peuvent également être examinées.

Lord Richard Dannatt, ancien chef d’état-major général, a expliqué à Sky News l’importance de cette étape, en disant: “Si nous prenons – ou que quelqu’un prend – des décisions sur de mauvaises informations, nous sommes obligés de prendre de mauvaises décisions.”

Alors que se passe-t-il pendant que l’enquête est en cours ?

Lord Dannatt a déclaré que l’une des choses les plus importantes à ce stade est que les pays concernés continuent de parler, en disant: “Les canaux ouverts et les canaux de retour doivent être exploités vigoureusement en ce moment pour découvrir non seulement ce qui s’est passé mais pourquoi c’est arrivé .”

Dans le même temps, l’autre chose essentielle est ce que Lord Dannatt et le général Sir Richard ont décrit comme “la tête froide et les faits”.

Lord Dannatt a déclaré: “Établir ce qui s’est passé est vraiment important, puis il faut avoir la tête froide pour analyser ce que devrait être notre réponse.

“A ce stade, nous devons être très, très prudents.”

Le général Sir Richard a ajouté: “Nous devons savoir ce qui s’est passé, quelle était l’intention derrière cela, puis les gens devraient se faire une opinion.

“Je pense qu’un match de football international d’une école junior faisant tourner la rhétorique à ce sujet est profondément inutile.”

Que s’est-il probablement passé ?

Lord Dannatt a déclaré qu’il y avait deux possibilités – une erreur russe ou les Russes testant la réponse de l’OTAN.

Il a déclaré: “La technologie moderne est assez précise, il est donc assez difficile d’expliquer comment cela aurait pu être un accident.

“Si ce n’était pas un accident et que c’était un test de la réponse de l’Occident, c’est quelque chose qui doit être réfléchi très, très attentivement.

“La tête froide est nécessaire pour s’assurer que cette guerre épouvantable ne s’intensifie pas à la suite d’erreurs de calcul.”

Le général Sir Richard a déclaré: “Nous devons reconnaître qu’il est probablement peu probable que la Russie choisisse de cibler un silo à grains aléatoire dans un village de seulement 400 habitants pour déclencher une guerre avec l’OTAN.

“Mais si la Russie a décidé de le faire, alors ce monde qui est le nôtre prend une tournure que personne n’aurait pu imaginer il y a encore un mois.

“Il est beaucoup plus probable qu’un missile soit devenu un voyou – il a mal fonctionné ou a été dévié – et s’est retrouvé en Pologne avec des conséquences tragiques.”

Qu’est-ce que l’article 5 et pourquoi en parlons-nous ?

L’article 5 est peut-être la partie la plus connue du Traité de l’Atlantique Nord – le principe de défense collective qui signifie qu’une attaque contre un membre est considérée comme une attaque contre tous.

Elle n’a pas été invoquée lorsque la Russie a envahi l’Ukraine, car l’Ukraine n’est pas membre de l’OTAN. Mais la Pologne est membre de l’OTAN, donc tout ce qui s’avère avoir été une attaque contre la Pologne pourrait éventuellement atteindre le stade de l’article 5.

Cela signifie-t-il que le Royaume-Uni et les autres pays de l’OTAN doivent entrer en guerre maintenant ?

Tenez vos chevaux et respirez. Nous avons déjà parlé de la nécessité d’une enquête. Mais même alors, avant l’article 5 vient l’article 4.

L’article 4 stipule : “Les parties se consulteront chaque fois que, de l’avis de l’une d’entre elles, l’intégrité territoriale, l’indépendance politique ou la sécurité de l’une des parties est menacée.”

Tard dans la nuit de mardi, la porte-parole de l’OTAN, Oana Lungescu, a déclaré à Sky News que le secrétaire général de l’alliance, Jens Stoltenberg, présidera une réunion d’urgence des 30 États membres à Bruxelles mercredi.

L’agence de presse Reuters a rapporté que cette réunion était à la demande de la Pologne sur la base de l’article 4.

Le rapport cite deux diplomates européens, dont l’un a déclaré que l’alliance agirait avec prudence et avait besoin de temps pour vérifier exactement ce qui s’était passé.

On ne sait pas quelle forme cette étape prendra ni combien de temps elle pourrait durer.

N’importe quel pays peut invoquer l’article 4 et le propre site Web de l’OTAN indique que toutes les décisions sont prises par consensus.

L’article 4 ne doit pas toujours conduire l’OTAN à entrer en conflit.

L’article 4 a-t-il déjà été invoqué ?

Depuis la création de l’OTAN en 1949, l’article 4 a été invoqué sept fois et vous verrez ci-dessous que la guerre totale n’est pas l’option par défaut :

• Le 24 février 2022, la Bulgarie, la Tchéquie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie ont demandé à tenir des consultations au titre de l’article 4 à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine.

• Le 26 juillet 2015, la Turquie a fait la même demande à la suite d’attentats terroristes et pour informer ses alliés des mesures qu’elle prenait

• Le 3 mars 2014, la Pologne l’a invoqué alors que les tensions augmentaient en Ukraine à la suite des actions agressives de la Russie

• En 2012, la Turquie l’a invoquée à deux reprises – une fois en juin après qu’un de ses avions de chasse a été abattu par la défense aérienne syrienne et en octobre lorsque cinq civils turcs ont été tués par des bombardements syriens. En novembre, l’OTAN a accepté la demande de la Turquie pour le déploiement de missiles Patriot comme mesure défensive

• Le 10 février 2002, la Turquie a invoqué l’article en raison du conflit armé en Irak voisin. L’OTAN a convenu d’un ensemble de mesures défensives et a mené l’opération Display Deterrence