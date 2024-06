Pologne 2-1 Turquie (10 juin 2024) Analyse du match

Polognec’est Nicolas Zalewski a marqué un but à la 90e minute pour remporter une victoire 2-1 Turquie lors du dernier match de préparation des deux équipes lundi avant l’Euro 2024, mais l’équipe locale s’inquiétera des blessures des attaquants Karol Swiderski et Robert Lewandowski.

Swiderski a ouvert le score à la 12e minute en glissant son tir sous les jambes du gardien. Mert Gunok mais alors que l’attaquant célébrait, il tomba maladroitement sur la cheville et repartit blessé peu de temps après.

« Karol s’est foulé la cheville et ce n’est qu’après les examens que nous saurons quelle est la situation. Il n’y aura certainement aucun changement », a déclaré le sélectionneur polonais Michal Probierz.

La Turquie a égalisé à la 77e minute avec deux remplaçants impliqués. Kenan Yildiz transmis à Baris Alper Yilmaz à l’entrée de la surface et son tir traverse les jambes du défenseur Bartosz Salamon et ancien gardien Wojciech Szczesny.

Les deux équipes ont eu des chances de trouver un vainqueur, mais c’est la Pologne qui a prolongé son invincibilité à huit matchs lorsque Zalewski s’est lancé en solo dans la surface et a marqué un beau but dans la dernière minute.

« Nous n’avons pas gagné depuis cinq matches, mais lors de tous les matches amicaux, nous avons eu des adversaires difficiles », a déclaré le sélectionneur turc Vincenzo Montella, dont son équipe a été championne d’Europe. Italie à un match nul 0-0 la semaine dernière.

« Ce qui m’inquiète, c’est que nous travaillons dur, nous essayons, et chaque échec affecte notre bien-être. Je ne suis pas inquiet car nous avons eu 20 occasions de marquer. Nous devons être plus efficaces, j’en suis conscient. »

La Pologne avait déjà perdu Arkadiusz Milik blessé lors de la victoire 3-1 contre Ukraine vendredi, avec le Juve l’attaquant a ensuite été exclu de l’équipe pour l’Euro et, après la blessure de Swiderski, le manager Probierz pourrait avoir encore plus de problèmes.

La vue du talisman Lewandowski blessé plus tard dans la première mi-temps était la dernière chose qu’un fan polonais voulait voir, mais sa blessure n’est peut-être pas aussi grave que celle de Swiderski.

« Robert est légèrement blessé mais il ne devrait y avoir aucun problème », a déclaré Probierz après être devenu le sélectionneur de la Pologne avec le meilleur départ après huit matches sans défaite depuis son arrivée en septembre de l’année dernière.

La Pologne fait face au Pays-Bas dimanche lors de leur match d’ouverture à l’Euro et jouera également L’Autriche et France dans le Groupe D. La Turquie affronte Géorgie le 18 juin avant de jouer le Portugal et la République tchèque dans le groupe F.