Pologne 1 – 2 Slovaquie

Le mauvais bilan récent de la Pologne dans les matches d’ouverture des grands tournois s’est poursuivi lundi alors qu’elle a été choquée 2-1 par la Slovaquie lors de son premier match de l’Euro 2020.

Les Polonais avaient perdu cinq de leurs six matches d’ouverture lors de tournois depuis 2000 avant le match et semblaient ternes dès le départ à Saint-Pétersbourg.

Wojciech Szczesny a de nouveau eu un premier match à oublier lorsqu’il est devenu le premier gardien de but à marquer contre son camp dans l’histoire des Championnats d’Europe alors que le bel effort solo de Robert Mak a ricoché sur son épaule et dans le filet pour donner l’avantage à la Slovaquie (18).

Les malheurs du match d’ouverture de Wojciech Szczesny Euro 2012 – Expulsé en match nul 1-1 contre la Grèce lors du tournoi à domicile.

– Expulsé en match nul 1-1 contre la Grèce lors du tournoi à domicile. Euro 2016 – Blessé lors de la victoire 1-0 contre l’Irlande du Nord. N’a pas joué pour le reste du tournoi.

– Blessé lors de la victoire 1-0 contre l’Irlande du Nord. N’a pas joué pour le reste du tournoi. Coupe du monde 2018 – A fait une énorme bévue contre le Sénégal, offrant à l’équipe africaine une victoire 2-1.

– A fait une énorme bévue contre le Sénégal, offrant à l’équipe africaine une victoire 2-1. Euro 2020 – Est entré dans l’histoire en tant que premier gardien de but à concéder un but contre son camp lors d’un championnat d’Europe.

Mais la Pologne a riposté à l’intérieur 30 secondes après la pause alors que Karol Linetty tapait à la maison (46). Leur amélioration a toutefois été de courte durée lorsque Grzegorz Krychowiak a écopé d’un deuxième carton jaune (62), et il manquera désormais son deuxième match du Groupe E contre l’Espagne ce week-end.

La Slovaquie a complété sa victoire méritée peu de temps après alors que l’impressionnant Milan Skriniar (69) rentrait chez lui sur corner et lui offrait une superbe chance d’atteindre les huitièmes de finale. Après le match nul 0-0 de l’Espagne contre la Suède, la Slovaquie a terminé la journée en tête du groupe E.

Pour la Pologne, ils ont été gênés par un Robert Lewandowski et Piotr Zielinski inefficaces et devront se regrouper avant leurs derniers matches de groupe.

Comment la Slovaquie a remporté une victoire célèbre

Image:

La Slovaquie célèbre à temps plein alors que le capitaine polonais Robert Lewandowski quitte le terrain



Bien que la Pologne soit entrée dans le match en tant que grand favori, elle n’est jamais sortie de la deuxième vitesse au cours d’une première 45 minutes jonchée de fautes et de coups francs. La Slovaquie s’est rapprochée en 14 minutes alors que le superbe jeu en solo d’Ondrej Duda a vu son effort passer le poteau.

Quelques minutes plus tard et avec un passage de jeu similaire, la Slovaquie a pris l’avantage. Mak a facilement battu Kamil Jozwiak et Bartosz Bereszynski sur la gauche avant de s’élancer dans la zone. Son tir a ensuite décollé du poteau, de l’épaule de Szczesny et au fond des filets.

Juraj Kucka a presque doublé l’avance de la Slovaquie à deux reprises vers la demi-heure. Son premier effort était un effort doucement frappé à distance, mais Szczesny a aidé à le soulever au-dessus de la barre. Le deuxième effort de Kucka a également été sauvé, une tête qui a atterri facilement dans les bras de Szczesny.

Dans les dernières minutes de la mi-temps, la Pologne a commencé à accumuler les tirs, bien qu’elle ait terminé la première période sans aucun but cadré. Krychowiak a envoyé un effort tonitruant juste au-dessus de la barre transversale de Martin Dubravka dans le choix des occasions.

Jozwiak a vu un effort siffler large avant que Lewandowski, presque absent, ne montre un contrôle superbe mais pas de finition alors qu’il traînait un tir loin de la cible.

Notes des joueurs Pologne: Szczesny (6), Bereszynski (6), Glik (6), Bednarek (6), Rybus (7), Linetty (7), Krychowiak (5), Klich (7), Jozwiak (6), Lewandowski (6), Zielinski (5). Sous-marins utilisés : Frankowski (5), Puchacz (5), Moder (n/a), Swiderski (n/a). Slovaquie : Dubravka (7), Pekarik (7), Satka (7), Skriniar (8), Hubocan (7), Kucka (7), Hromada (7), Haraslin (7), Hamsik (7), Mak (7), Douda (7). Sous-marins utilisés : Koscelnik (5), Hrosovsky (5), Duris (n/a), Suslov (n/a), Gregus (n/a). Homme du match: Milan Skriniar.

Mais le discours d’équipe à la mi-temps de Paulo Sousa a clairement fonctionné puisque la Pologne a égalisé moins de 30 secondes après la pause. Maciej Rybus envoya une nette réduction au milieu de la surface, et Linetty attendait de taper le ballon au-delà de la main tendue de Dubravka.

Cependant, la Pologne a reçu un autre coup lorsque Krychowiak a été expulsé à la 62e minute. Il a reçu un deuxième carton jaune après un défi tardif contre Jakub Hromada et a reçu ses ordres de marche.

Nouvelles de l’équipe Sans surprise, l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski a mené la ligne pour la Pologne. Avec Arkadiusz Milik et Krzysztof Piatek blessés, la Pologne aurait pu se tourner vers un trio d’attaquants moins expérimentés à mettre aux côtés de Lewandowski, qui a marqué 66 buts en 119 matches avec l’équipe nationale.

Le vétéran slovaque Marek Hamsik, qui remporte sa 127e sélection internationale, sera le point d’ancrage de l’équipe. L’arrière central Milan Skriniar, qui vient de remporter le titre de Serie A avec l’Inter Milan, a été chargé de garder Lewandowski silencieux.

Peu de temps après, la Slovaquie a marqué son vainqueur mérité. Le coin de Mak a été repoussé au milieu et Skriniar était là pour prendre une excellente première touche avant de tirer dans le coin inférieur.

Image:

Karol Linetty de Pologne célèbre après avoir marqué contre la Slovaquie



La Pologne a poussé pour un autre égaliseur alors que le chronomètre s’écoulait, avec Lewandowski essayant de trouver un corner, mais il n’a pas pu y arriver à temps pour rentrer chez lui.

Le défenseur de Southampton Jan Bednarek a ensuite décoché un tir à côté du montant dans la première minute du temps additionnel avant que le remplaçant Karol Swiderski n’oblige un arrêt de Dubravka.

Le résultat sera considéré comme une victoire célèbre pour la Slovaquie – seulement leur deuxième victoire aux Championnats d’Europe – et les joueurs ont célébré sauvagement à temps plein.

Homme du match – Milan Skriniar

Image:

Milan Skriniar célèbre son but vainqueur



Skriniar a été pressenti comme un joueur clé pour la Slovaquie avant le tournoi, après avoir remporté le titre de Serie A avec l’Inter Milan. Contrairement à ses homologues polonais, il a absolument été à la hauteur de sa facture.

La Slovaquie avait parfois besoin de se défendre résolument, et il était au cœur de cela. Et n’oublions pas son but superbement inscrit, juste son troisième but international.

Il sera essentiel si la Slovaquie a l’espoir d’être l’outsider cette année, après avoir pris un départ parfait.

Ce que les gérants ont dit

Le sélectionneur polonais Paulo Sousa : « L’idée était d’être les protagonistes avec le ballon et de créer des occasions, et nous l’avons fait. Nous pourrions faire mieux, oui. Nous devons être meilleurs et faire preuve de plus de courage, surtout dans notre ligne arrière.

« Nous avions travaillé cette semaine pour avoir un homme sur Skriniar, et nous l’avons perdu dans un coin. Je dois regarder cela et comprendre pourquoi il s’est retrouvé sans marque.

« Il n’y a pas que les Polonais qui sont déçus. Je suis déçu – toute l’équipe est déçue – car nous ne pouvons pas perdre le match de cette manière.

« Nous avons six points possibles devant nous. Nous devons être positifs et chercher un bon résultat contre l’Espagne. »

L’entraîneur de la Slovaquie Stefan Tarkovic : « Nous nous attendions à un match comme celui-ci. Nous avons pu garder Lewandowski hors du match. La première mi-temps était géniale. Nous nous sommes endormis pendant un moment au début de la seconde mi-temps, mais nous avons réussi à marquer à nouveau et à survivre aux dernières minutes. .

« C’était une très bonne performance de Milan Skriniar. Nous nous étions préparés à essayer de garder Lewandowski silencieux, et c’est une très bonne nouvelle pour moi que nous l’avons fait.

« Nous avions analysé le style de jeu polonais en détail. La Pologne joue beaucoup sur le côté gauche, mais Lukas Haraslin a fait un gros effort pour étouffer cette menace.

« Nous sommes un petit pays et je suis très heureux que nous ayons réussi à obtenir un tel résultat contre un pays aussi grand et important. Ce résultat compte beaucoup pour moi, mais cela ne signifie pas que nous avons déjà avancé. »

Opta stats – Pauvre Pologne

La Pologne n’a pas remporté son match d’ouverture dans neuf des 10 derniers tournois majeurs auxquels elle a participé (Championnat d’Europe + Coupe du monde – D4 L5), à la seule exception étant une victoire 1-0 contre l’Irlande du Nord à l’EURO 2016.

La Pologne n’est devenue que la deuxième équipe à marquer un but contre son camp (Wojciech Szczesny) et à voir un joueur expulsé (Grzegorz Krychowiak) lors d’un seul match de Championnat d’Europe après la Tchécoslovaquie contre les Pays-Bas en 1976.

L’égalisation de Karol Linetty pour la Pologne est intervenue à seulement 32 secondes de la deuxième mi-temps, le deuxième but le plus rapide marqué en deuxième mi-temps dans un match de Championnat d’Europe après Marcel Coras pour la Roumanie contre l’Allemagne en 1984 (21 secondes).

Milan Skriniar, qui a marqué le but du vainqueur de la Slovaquie, a marqué trois buts lors de ses quatre dernières apparitions avec son équipe nationale, n’ayant pas marqué lors de ses 37 premiers matchs internationaux.

Et après?

La Pologne jouera à nouveau samedi lors de son déplacement en Espagne dans le Groupe E ; coup d’envoi à 20h. La Slovaquie affrontera la Suède la veille, à nouveau au stade de Saint-Pétersbourg ; coup d’envoi à 14h.