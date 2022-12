Pologne 0 – 2 Argentine

Lionel Messi a raté un penalty mais l’Argentine a tout de même décroché la première place du groupe C avec une victoire 2-0 sur la Pologne, qui s’est faufilée dans les 16 derniers à la différence de buts devant le Mexique lors d’une nuit de grand drame.

L’Argentine est entrée dans le match un point derrière la Pologne sachant qu’une deuxième place les opposerait à la France dans les 16 derniers, mais les buts d’Alexis Mac Allister (46) et de Julian Alvarez (67) après que Wojciech Szczesny ait sauvé un penalty controversé de Messi garanti une victoire méritée qui signifie qu’ils affronteront l’Australie à la place.

Pour la Pologne, la qualification était en jeu jusqu’à la fin, l’équipe de Czeslaw Michniewicz était sensationnellement prête à progresser sur les points du fair-play avant que le but de l’Arabie saoudite dans le temps d’arrêt lors de sa défaite 2-1 contre le Mexique ne permette aux Polonais de se qualifier à la différence de buts.

La Pologne a disputé les dernières étapes de son match en sachant qu’un autre but pour l’Argentine ou le Mexique les éliminerait de la compétition, et avait besoin d’un dégagement sur la ligne de but de Jakub Kiwior dans le temps d’arrêt pour maintenir le déficit à seulement deux.

Le Mexique ne gagnant finalement que par un seul but, cependant, et malgré une mauvaise performance de la Pologne dans laquelle Robert Lewandowski n’a même pas enregistré un tir, les Polonais ont fait juste assez pour organiser une rencontre avec la France, championne en titre, dimanche dans ce qui sera leur premier match à élimination directe de la Coupe du monde depuis 1986.

Comment l’Argentine a dominé la Pologne

L’Argentine a totalement dominé le match dès le début, avec Messi, clairement déterminé à s’appuyer sur sa victoire contre le Mexique après la défaite face à l’Arabie saoudite, forçant un arrêt intelligent de Szczesny avec un puissant effort précoce.

Le joueur de 35 ans était également le principal exutoire créatif de l’Argentine, apparaissant dans les zones de milieu de terrain et choisissant à plusieurs reprises des coéquipiers dans des positions dangereuses, seulement pour que la finition fasse défaut.

Alvarez, sélectionné en tête à la place de Lautaro Martinez, a repoussé une belle opportunité d’un revers de Molina, son faible effort bloqué par un défenseur polonais alors qu’il aurait dû marquer, Marcos Acuna tirant alors de peu à côté de la suite.

Image:

Lionel Messi réagit après avoir échoué à convertir un penalty en première mi-temps





Acuna a gâché deux autres occasions de passes de Messi et Alvarez a également été refusé deux fois de plus en première mi-temps, l’attaquant de Manchester City voyant un effort en tête-à-tête bloqué par Szczesny, puis ayant un autre effort paré.

C’est Messi, cependant, qui a raté la plus grande opportunité de l’Argentine, son coup de pied brillamment sauvé par Szczesny à la suite d’un contrôle VAR qui a vu le gardien polonais sévèrement réputé avoir commis une faute sur l’attaquant du Paris Saint-Germain alors qu’il dirigeait un centre large.

Le patron de la Pologne Michniewicz a effectué un double remplacement à la pause pour tenter de changer le cours du match, lançant sur Michal Skoras et Jakub Kaminski pour soutenir Lewandowksi isolé, mais l’ouverture du score argentin est arrivée dans la minute.

Image:

Julian Alvarez célèbre après avoir doublé l’avantage de l’Argentine sur la Pologne





Mac Allister de Brighton a marqué, trouvant le coin inférieur avec une finition éraflée de la réduction précise de Nahuel Molina pour son premier but international.

Kamil Glik a dirigé une rare chance de la Pologne sur un coup franc peu de temps après, mais c’était toute l’Argentine autrement, avec Mac Allister menaçant une seconde avant qu’Alvarez n’atteigne finalement son but, récupérant une passe d’Enzo Fernandez et rentrant brillamment à la maison.

La Pologne a eu énormément de chance de ne pas concéder à nouveau, Sczesny refusant le brillant Messi, qui a organisé une masterclass de passage alors qu’il poursuivait sa chasse au seul trophée qui lui avait échappé.

Image:

Les joueurs polonais célèbrent leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde malgré leur défaite contre l’Argentine





Il y avait également d’autres opportunités pour Alvarez et les remplaçants Martinez et Nicolas Tagliafico, l’effort de ce dernier nécessitant un dégagement dramatique de Kiwior sur la ligne de but à la troisième minute du temps d’arrêt.

Au final, cependant, la Pologne a tenu bon, revendiquant une place dans les huitièmes de finale que sa performance ne méritait guère. Il faudra qu’ils soient bien meilleurs pour espérer contre la France.

Que signifie le résultat ?

Argentine passer en tant que vainqueur du groupe C avec six points en trois matchs, tandis que Pologne passer en deuxième place avec quatre points, avançant devant Mexiquequi rejoignent Arabie Saoudite en s’écrasant hors de la compétition à la différence de buts.

Argentine affrontera désormais les deuxièmes du Groupe D Australie dans leur dernier match de 16 samedi, coup d’envoi à 19 heures, tandis que Pologne affronter les vainqueurs du Groupe D France le dimanche, coup d’envoi à 15h.

Analyse : Messi alimenté par le destin

Image:

Lionel Messi bat Jakub Kiwior d’une tête





Il n’y avait pas de but pour Lionel Messi. Cela malgré un total de sept tirs, dont un penalty brillamment arrêté par Wojciech Szczesny. Mais c’était une performance pour suggérer qu’il pourrait encore être destiné à mener l’Argentine au plus grand prix de tous.

Le joueur de 35 ans, qui vient de marquer la frappe sensationnelle à longue portée qui a aidé l’équipe de Lionel Scaloni à vaincre le Mexique lors de leur dernier match, a produit sa meilleure performance à ce jour lors du tournoi, le coup de pied manqué une tache qui n’a finalement pas d’importance.

C’était en grande partie à cause de tout ce qu’il faisait.

Les records montreront que Messi n’a pas participé aux buts, avec Enzo Fernandez et Nahuel Molina les hommes pour réclamer les passes décisives pour Alexis Mac Allister et Julian Alvarez. Mais même si la dernière passe n’était pas toujours lui, Messi a été impliqué à un moment donné dans presque toutes les attaques.

Image:

Lionel Messi a réussi 98 touches contre la Pologne





Il avait eu du mal à exercer son influence habituelle contre l’Arabie saoudite et le Mexique, mais pas cette fois. Messi a réalisé 98 touches, soit environ 50% de plus que lors des précédents matchs de l’Argentine, et ce total comprenait 13 dans la surface de réparation de la Pologne.

C’est cependant plus loin, entre les lignes, que Messi a produit la plupart de ses meilleurs travaux, produisant une classe de maître dans la distribution alors que les défenseurs déconcertés de la Pologne se trouvaient complètement incapables de le suivre.

Certaines de ses passes étaient sublimes et, en plus de ses sept tirs, les statistiques ont montré qu’il était directement responsable de la création de cinq occasions de marquer – deux de plus que quiconque sur le terrain.

Il y avait même cinq dribbles – plus de deux fois plus que n’importe quel autre joueur de chaque côté. Parfois, les feintes, les shimmies et les accélérations soudaines rappelaient son apogée glorieuse.

La question est maintenant de savoir si, à 35 ans, l’apogée de son extraordinaire carrière est encore à venir. Cette équipe argentine est imparfaite à bien des égards. Mais ils ont aussi Messi. Avec lui dans ce genre d’humeur, alimenté par un sens irrésistible du destin, ils sont de sérieux prétendants.

Michniewicz : Mon cœur s’est arrêté

Image:

Karol Swiderski et Enzo Fernandez se battent pour le ballon





sélectionneur de la Pologne Czeslaw Michniewicz a déclaré que son “cœur s’était arrêté” lors des phases finales anxieuses de la défaite 2-0 alors que les espoirs de qualification de son équipe s’envolaient et que le carton jaune du milieu de terrain Grzegorz Krychowiak réduisait leur avantage en matière de fair-play.

“Nous avions un accord selon lequel seuls moi et le personnel technique seraient au courant de ce qui se passait lors du match contre le Mexique, à un moment donné, j’ai transmis des informations à Robert [Lewandowski],” il a dit.

“Mon cœur s’est un peu arrêté quand Grzegorz Krychowiak a été averti, nous savions que c’était moins trois points et le fair-play était déjà pris en considération.

“Donc, Piotr Zielinski était censé partir mais nous avons remplacé Krychowiak car pendant cinq minutes nous n’avions pas le contrôle du jeu et n’avons pas pu effectuer le remplacement, alors qu’il était mis en danger par le deuxième carton jaune.

“Mon staff technique m’a dit qu’il n’y avait qu’une différence de deux ou trois cartons jaunes donc c’était très serré, nous étions à un moment difficile où c’était 2-0.

“L’erreur de Krychowiak aurait pu nous faire retourner à l’hôtel et faire nos valises, mais maintenant j’entends que nous allons jouer contre la France.

“Je leur ai dit d’éviter les cartons stupides, nous faisions n’importe quoi pour éviter toute provocation, éviter de parler aux arbitres.”

Il a ajouté: “Nous avons perdu le match, c’est très important mais parfois ces défaites sont douces-amères – ou amères et douces – c’était notre cas, nous avons perdu mais nous sommes passés.

“Après de très nombreuses années, nous sommes passés à l’étape suivante, je tiens à féliciter toute mon équipe et mon personnel.

“Nous en sommes très heureux, nous avons travaillé dur, nous avons gagné quatre points, les règles ont été claires dès le début, nous savions que ce qui comptait, c’étaient les buts mais aussi les cartons jaunes.”

Mac Allister : Cela nous donne confiance

Image:

Alexis Mac Allister célèbre après avoir viré l’Argentine devant





de Brighton Alexis MacAllister a décrit sa performance de buteur, alors que l’Argentine réservait sa place dans les 16 derniers, comme un “rêve devenu réalité” après le match.

“Nous voulions compenser cette défaite [against Saudi Arabia]”, a-t-il déclaré. “Dans le deuxième match de groupe, nous avons trouvé le calme dont nous avions besoin.

“Aujourd’hui, c’était un grand match d’équipe, le meilleur du groupe, cela nous donne une grande confiance d’avoir bien joué. Nous étions toujours positifs, nous étions calmes. Le penalty de Leo ne nous a pas abattus, ni l’équipe ni Leo.

“C’est tellement émouvant pour moi [to score], et pour toute l’équipe. Nous avons atteint le premier objectif, arriver en tête au premier tour. C’est un rêve devenu réalité. Faire ses débuts avec cette équipe était une telle fierté pour moi, alors imaginez marquer un but dans une Coupe du monde.

“Je suis tellement heureux, maintenant nous devons juste nous reposer et nous préparer pour le prochain match.”

Entraîneur argentin Lionel Scaloni a ajouté: “Peut-être que nous n’avons pas si bien joué contre l’Arabie saoudite, mais nous avons eu les chances de gagner.

“Nous avons fini par perdre, donc tous les matches sont difficiles et si vous pensez que le match contre l’Australie sera facile, vous vous trompez.

“Lorsque vous êtes vaincu, vous devez passer à autre chose, vous ne pouvez pas continuer à penser à cette défaite – nous avions encore deux matchs à jouer et nous avons traversé maintenant. Nous savions que nous devions gagner les matchs restants.”

La domination de l’Argentine – stats Opta