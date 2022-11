Polo Women’s Club troisième distribution annuelle de manteaux samedi – Shaw Local

POLO – Le Polo Women’s Club et l’église communautaire Crossroads, 205 N. Jefferson Ave., auront leur manteau en cadeau de 9 h à midi samedi. Les articles offerts comprennent des manteaux, des chapeaux, des écharpes, des mitaines et des gants « légèrement usés ».

Les dons de vêtements d’hiver pour hommes, femmes ou enfants seront acceptés jusqu’à vendredi à la First State Bank Shannon-Polo, 211 S. Division Ave.; Polo Senior Center, 101 W. Mason St .; ou résidences situées au 802 E. Buffalo St. et 103 E. Oregon St. Pour plus d’informations, appelez le 815-946-2198.