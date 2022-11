Polo tient bon pour faire tomber Ridgewood en quart de finale I8FA sur la route – Shaw Local

Dans une bataille aller-retour lors du quart de finale de l’Illinois 8-Man Football Association samedi à Cambridge, les Polo Marcos ont réussi à rassembler des scores consécutifs pour remporter une victoire de 38-32 sur Ridgewood.

Brock Soltow a couru pour 301 verges et cinq touchés en 32 courses, et la défense de Polo a obtenu un arrêt clé au milieu de la seconde mi-temps pour ouvrir la voie à la victoire.

“C’était un va-et-vient, juste un match très bien joué des deux côtés”, a déclaré l’entraîneur de Polo Ted Alston. « C’est une équipe très bien entraînée et ils ont de bons joueurs. Nous avons eu quelques arrêts et avons pu aligner deux scores consécutifs, et c’était la différence.

« C’était un match très divertissant, un bon match percutant où les deux équipes ont joué fort. C’était amusant d’en faire partie.

Soltow a marqué sur une course de 51 verges au premier quart, puis Ridgewood a égalisé au début du deuxième sur une course de touché de 24 verges de Gavin McDonough. Les Marcos ont pris une avance de 16-8 à la mi-temps après une course de 39 verges de Soltow, mais Ridgewood a égalisé au début de la troisième période sur une course de 1 verge de touché.

Soltow a répondu avec un sprint de 33 verges, puis les Marcos se sont arrêtés et Soltow a viré sur une course de touché de 47 verges pour une avance de 32-16 avec 8:51 à jouer. McDonough a couru à partir de 15 verges pour réduire l’avance du Polo à 32-24, mais Soltow a eu une autre course de TD de 33 verges avec 3:09 restants pour ramener l’avance à 38-24.

McDonough a ajouté son troisième touché avec 30 secondes à faire pour amener Ridgewood à moins de six points, mais les Marcos ont récupéré le coup de pied en jeu et ont manqué le temps.

“Cette équipe a tellement grandi”, a déclaré Alston. “Pour en revenir aux semaines 1, 2, 3, nous n’aurions pas gagné un match comme celui-ci. Nous sommes devenus beaucoup plus coriaces, nous sommes de bien meilleurs plaqueurs et la ligne offensive a vraiment commencé à bien jouer.

“Surtout sans Avery [Grenoble], cela aurait été difficile pour nous. Mais étant capable de le faire sans lui, d’autres gars se sont mobilisés, et c’est agréable de voir la croissance de certains de nos enfants.

Grenoble, demi offensif et secondeur senior à deux reprises, a raté son deuxième match consécutif après s’être blessé au genou juste avant le match éliminatoire du premier tour de Polo la semaine dernière.

McDonough a terminé avec 91 verges en 24 courses, et Ryle Catour a couru pour 47 verges et un touché, et a lancé pour 74 verges sur 7 pour 8 passes, avec une interception pour Ridgewood.

Polo se qualifie pour les demi-finales de la I8FA pour la troisième saison consécutive et accueillera West Central le week-end prochain.