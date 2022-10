Polo roule sur Hiawatha dans un match éliminatoire de premier tour à huit – Shaw Local

POLO – Manquant un grand chef d’équipe dans le demi offensif senior / secondeur Avery Grenoble lors de leur match éliminatoire de premier tour, les Polo Marcos n’ont pas manqué un battement dans une victoire de 44-8 contre Hiawatha dans un match à huit vendredi soir.

Brock Soltow a couru pour 224 verges, Delo Fernandez en avait 161 de plus et Polo (8-2) contrôlait la ligne de mêlée des deux côtés du ballon.

“La ligne était incroyable”, a déclaré Fernandez. «Ils ont réussi tous leurs blocs, et c’était vraiment fluide. Bon blocage toute la nuit.

Avec Grenoble absent après s’être blessé au genou lors des cinq dernières minutes d’entraînement jeudi, Soltow a porté la charge derrière cette impressionnante ligne offensive. Il a couru 20 fois pour 192 verges et quatre touchés en première mi-temps seulement, alors que les Marcos prenaient une avance de 38-8 dans le vestiaire.

“C’était énorme de sortir avec un bon départ. Notre ligne était une grande partie. Nous voulions donner le ton, et c’était tellement important pour nous de commencer comme ça », a déclaré Soltow. “Nous avons travaillé là-dessus toute la semaine, ajouté un nouveau schéma de blocage, et cela a fonctionné à chaque fois, alors nous avons continué à le faire.”

Delo Fernandez de Polo court pour un gain alors que Landon Brooks (45) bloque lors de leur match éliminatoire de premier tour à huit vendredi contre Hiawatha. (Earleen Hinton/Shaw Media)

La plupart des jeux n’étaient que des clichés directs pour Soltow, qui passait soit à Fernandez, soit, plus souvent, le prenait lui-même et suivait la ligne offensive, ainsi que Fernandez et Cayden Webster alors qu’ils servaient de bloqueurs principaux.

De l’autre côté, Cole Brantley de Hiawatha a été embouteillé tout au long du match; il avait 15 verges lors de ses neuf premières courses avant qu’un mauvais lancer et un mauvais claquement en formation de botté de dégagement plus tard dans le match ne l’envoient dans le négatif. Il a terminé avec 13 courses pour moins-8 verges.

«Nous ne pouvions pas vraiment lancer notre jeu de course. C’est une bonne équipe, leur ligne défensive est vraiment bonne, donc je pense que le simple fait que nous ayons du mal à diriger le ballon a un peu limité notre livre de jeu », a déclaré l’entraîneur de Hiawatha, Nick Doolittle. «Nous ne voulions pas lancer la balle à chaque jeu et devenir unidimensionnels. Cela n’a tout simplement pas fonctionné comme nous le voulions.

Polo a couru 43 fois pour 453 verges, tout en limitant les Hawks à 91 verges au total en seulement 37 jeux. Hiawatha (6-4) a eu cinq premiers essais dans le match, et trois sur sa possession d’ouverture. Korb a couru sur 50 verges et a été 2 sur 10 en passant pour 44 verges et deux interceptions.

“Nous avons vraiment bien rempli les trous et sommes arrivés au ballon”, a déclaré Fernandez à propos de l’effort défensif. “Tout le monde a très bien coulé et nous avons joué au football de polo.”

Cooper Fisher de Hiawatha est attaqué par deux joueurs de polo lors de leur match éliminatoire de premier tour à huit vendredi soir. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Les Marcos ont ouvert le match avec des courses de 16, 32, 9 et 8 verges, la dernière étant un touché de Soltow pour une avance de 8-0 après seulement 55 secondes de jeu.

Hiawatha a répondu avec un entraînement de cinq jeux et 57 verges couronné par le touché de 2 verges de Christopher Korb; le gros jeu était une passe de 39 verges de Korb à Lucas Norvell.

Mais Polo n’a pas raté un battement. Soltow a eu des courses consécutives de 19 et 32 ​​verges pour couronner le prochain entraînement pour une avance de 16-8, puis après un trois et un retrait, Fernandez a sprinté 62 verges pour un touché sur le troisième jeu de la prochaine possession de Polo pour une avance de 22-8 avec 1:38 à faire au premier quart.

Fernandez avait des courses de 32, 62 et 38 verges dans le match, et avait une moyenne de 20,1 verges par course alors qu’il terminait avec 161 verges en seulement huit courses.

“C’était incroyable de voir à quel point nous nous sommes réunis en équipe”, a déclaré Fernandez. “J’ai couru là-bas pour Avery, je ne veux pas que ce soit son dernier match. Nous essayions juste de maintenir la saison en vie.

Avery Grenoble, du Polo, marche sur la ligne de touche de Marcos avec des béquilles lors du match éliminatoire du premier tour à huit de vendredi contre Hiawatha. Grenoble s’est blessé au genou lors de l’entraînement jeudi. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Soltow a intercepté une quatrième passe pour mettre fin à la prochaine série de Hiawatha et l’a renvoyée sur la ligne des 33 verges des Hawks. Ce trajet de quatre minutes et demie s’est terminé lorsque la quatrième passe de Soltow à gagner a été interceptée dans la zone des buts, mais Polo a forcé un autre trois et Soltow a renvoyé le botté de dégagement de 28 mètres au Hiawatha 27.

Après une pénalité de maintien rappelé un touché sur le premier jeu des Marcos, Soltow a couru pour 37 verges lors des trois courses suivantes, plafonnant le court trajet avec un sprint de 18 verges pour une avance de 30-8 avec 3:08 à jouer dans la demie. .

“C’est un très bon joueur. Il tombe toujours en avant d’une manière ou d’une autre », a déclaré Doolittle à propos de Soltow. «Nous avons raté des occasions dans le champ arrière, et ça fait mal. Nous ne pouvions tout simplement pas saisir cet élan.

Hiawatha n’a pas converti sur un quatrième essai et Polo a pris le relais au 44 avec 2:10 à jouer dans la demie. Une passe de 29 verges de Soltow à Webster a placé les Marcos au 18, et Soltow a sprinté à partir de 14 verges deux jeux plus tard pour une avance de 38-8 à la pause.

Les équipes ont échangé leurs possessions pendant la majeure partie de la seconde mi-temps. Soltow a viré sur son dernier touché lors du premier jeu du quatrième quart, bouclant un entraînement de neuf jeux et 63 verges avec une course de touché de 14 verges pour la marge finale. Chaque équipe a eu deux possessions après cela, les trois premiers étant des revirements sur les downs, puis Polo a obtenu une course de 57 verges de Gage Zeigler au Hiawatha 5 avec environ 2:30 à jouer, et les Marcos sont entrés en formation de victoire pour s’épuiser. l’horloge.

“C’était difficile de perdre Avery, et il m’a vraiment manqué là-bas”, a déclaré Soltow. « Mais nous n’avons pas raté une miette. Nous avions fière allure ce soir.