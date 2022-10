Polo roule sur Flanagan-Cornell/Woodland – Shaw Local

POLO – Lors d’une victoire 64-0 contre Flanagan-Cornell/Woodland, Polo a eu ce que l’entraîneur Ted Alston a appelé un mauvais jeu en première mi-temps, et ce fut un clin d’œil qui est passé par-dessus la tête de Brock Soltow.

Plutôt que de tomber sur le ballon errant, Soltow l’a ramassé au milieu de trois défenseurs et s’est échappé pour un touché de 44 verges. C’est ainsi que s’est déroulé le premier quart-temps pour les Marcos, puisqu’ils ont marqué 56 points en 12 minutes.

Après cela, une horloge en cours d’exécution est entrée en vigueur pour le deuxième quart-temps, et plutôt que le match soit annoncé à la mi-temps, deux quarts-temps de 7 minutes ont été joués.

“Flanagan a le calendrier le plus difficile à huit, et je pense que cela leur a coûté cher”, a déclaré Alston.

L’IHSA fait une prévision hebdomadaire des séries éliminatoires, et une partie de la formule est les victoires des adversaires d’une équipe. Bien que les équipes de huit hommes ne participent pas aux séries éliminatoires de l’IHSA, Flanagan (2-6) se serait classé n ° 1 parmi toutes les équipes de 1A-8A pour le calendrier le plus difficile, avec 47 victoires par ses adversaires.

Ajoutez à cela un trajet en bus de deux heures – même sur une charte – et les Falcons semblaient assiégés contre les champions en titre de l’État. Ils ont eu une course de 9 verges pour commencer le match, mais se sont retrouvés avec une distance de course négative le reste du chemin.

Avery Grenoble s’est échappé pour un touché de 59 verges pour donner à Polo une avance de 8-0. Après un botté de dégagement Falcon, Soltow a parcouru 41 verges pour un autre score.

Delo Fernandez et Cayden Webster ont combiné pour un sac QB de 10 verges, et les Marcos (6-2) ont récupéré le ballon au milieu de terrain sur un botté de dégagement. Deux jeux plus tard, c’est Soltow qui a marqué sur le snap raté pour porter le score à 24-0.

Grenoble a ensuite fait sentir sa présence en défense avec un sac et une interception sur des jeux consécutifs. Lors du jeu suivant, il a explosé pour un touché de 34 verges.

« Nous n’étions pas en train d’augmenter le score. Vous devez laisser les joueurs aller fort », a déclaré Alston, qui a fait asseoir Grenoble et Soltow après le premier quart-temps. “Quand il s’agit de remplacer, ça fait mal de ne pas pouvoir utiliser les gars de JV qui ont joué plus tôt ce soir, et nous avons également eu quelques joueurs absents pour blessure.”

Lors de la soirée senior, c’est le senior Ryelan Lindaas qui est entré en jeu avec un retour d’interception de 40 verges pour un touché et une avance de 40-0 à 4:47 du quart. Webster a ensuite marqué 48-0 sur une course de touché de 3 verges, un jeu après que Grenoble ait parcouru 70 verges.

“Nous ne sommes pas la même équipe que nous étions lors de la semaine 1 ou 2”, a déclaré Grenoble. “Nos nouveaux gars comprennent ce que nous devons faire.”

Lors du dernier jeu du premier quart-temps, c’était le deuxième Noah Dewey avec un choix de six de 34 verges et une avance de 56-0, alors que Polo a également viré sur toutes ses conversions à deux points. Brady Wolber, aussi occupé que n’importe qui sur le terrain en tant qu’homme du coup d’envoi des Marcos, a clôturé le score avec un touché de 35 verges au deuxième quart.

Les Marcos avaient 359 verges au sol en première mi-temps et ont maintenu Flanagan à 35 verges au total pour le match. Polo clôture la saison régulière à Freeport Aquin (2-6), et devrait obtenir un match éliminatoire à domicile avec une victoire.

« Nous jouons bien en ce moment. Nous devons juste continuer à nous améliorer », a déclaré Alston.