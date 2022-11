Polo perd Heartbreaker lors du dernier match contre West Central en demi-finale à huit – Shaw Local

POLO – C’est toujours difficile de perdre un match éliminatoire et de voir sa saison se terminer.

Les Polo Marcos ont subi l’une des pertes en séries éliminatoires les plus déchirantes et déchirantes possibles lors de la demi-finale de l’Illinois 8-Man Football Association samedi après-midi contre West Central.

Après que les Marcos aient marqué un touché avec 42 secondes à jouer pour prendre la tête, West Central a répondu avec un score alors que le klaxon final retentissait pour remporter une victoire 50-48.

« Nous nous sentions plutôt bien après avoir marqué. Évidemment, nous ne voulions pas leur donner de temps, car ils sont tout simplement trop explosifs », a déclaré l’entraîneur de Polo Ted Alston. “Probablement pas le jeu auquel nous nous attendions, et ils l’ont mis entre les mains de leur meilleur joueur, et il s’en est sorti. Il a traversé la moitié de notre défense et a réussi le jeu. C’est juste un sacré joueur. »

Kaiden Droste de West Central tourne le coin pour un gain lors de la demi-finale d’État I8FA de samedi contre Polo. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Ce joueur était le porteur de ballon de West Central Kaiden Droste, qui a couru pour 302 verges et six touchés en 24 courses. Mais c’est la course finale et les 26 derniers yards qui vont hanter les cauchemars des Marcos.

Avec le ballon sur la ligne des 26 mètres du Polo et 6,7 secondes au compteur, Droste a pris le terrain sur un coup de queue vers la gauche. Il a couru vers la ligne de touche, avec une paire de défenseurs de Polo enfilant le jeu. Avant de sortir des limites, Droste a coupé sur sa droite et a remonté le terrain, évitant les plaqueurs potentiels.

Lorsqu’il est arrivé à la ligne des 15 mètres, le temps a expiré, donc c’était tout ou rien. Il a franchi une ligne de Marcos, puis une autre, et finalement il s’est dégagé et a couru vers la zone des buts, laissant un groupe de joueurs de polo au cœur brisé au sol dans son sillage.

“Honnêtement, ce que j’ai vu, c’était deux enfants Polo debout juste devant moi, et j’ai pensé:” C’est ici. Ensuite, j’ai ouvert les yeux et je me tenais dans la zone des buts », a déclaré Droste. « Je ne sais même pas. J’ai perdu cinq secondes de ce jeu, juste parce que je pensais que c’était fini. J’ai vu la ligne de touche, j’ai su que je ne pouvais pas y aller, j’ai dû la couper à l’intérieur, et quelque chose s’est passé ; Je n’ai même pas vu ce qui s’est passé. J’ai entendu le klaxon retentir, et c’était dingue. Je ne sais même pas quoi dire.

C’était le cinquième touché de plus de 20 verges dans le match pour Droste, et sa septième course à deux chiffres. Sur les 17 autres, Polo (9-3) l’a assez bien embouteillé, mais le coureur senior de 2 000 verges a trouvé le moyen de faire de gros jeux lorsque son équipe en avait besoin.

“Je savais que si nous obtenions un bloc, je pensais qu’il réduirait le grain pour l’obtenir, car je savais comment ils jouaient”, a déclaré l’entraîneur de West Central, Jason Kirby. “C’est juste un joueur incroyable qui a fait le jeu le plus incroyable que vous ayez jamais vu au meilleur moment qu’il aurait pu imaginer. C’est un joueur spécial, et c’est un groupe spécial.

Brock Soltow (à droite) de Polo suit le bloqueur Brady Wolber (27 ans) lors de la demi-finale de l’État I8FA de samedi contre West Central. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Le rusher de tous les états de 2 000 verges de Polo a également eu un match énorme. Junior Brock Soltow a terminé avec 41 courses pour 221 verges et quatre scores, y compris lors du premier jeu du match pour que les Marcos égalisent le score et répondent au touché de 28 verges de Droste un jeu plus tôt qui a plafonné la possession d’ouverture du Heat à seulement 59 secondes. le jeu.

Le sprint de 43 verges de Soltow s’est terminé dans la zone des buts 11 secondes plus tard, puis les Marcos ont récupéré un coup de pied en jeu après qu’il ait rebondi sur un joueur de West Central. Polo a conduit jusqu’à la ligne de 1 mètre, où Soltow a été plaqué en deçà de la ligne de but au quatrième essai.

Mais au troisième essai du Heat 5, Droste a été touché sur la ligne de mêlée et a tâtonné. Cayden Webster a récupéré pour Polo et Soltow a marqué lors du jeu suivant pour donner aux Marcos une avance de 14-6 avec 2:55 à faire au premier quart.

“Je pense que nous avons joué un grand match”, a déclaré Alston. “Je leur tire mon chapeau, car ils ont également joué un excellent match.”

Après que les deux équipes se soient retrouvées vides lors de leur prochaine série, West Central (12-0) a égalé le sprint de 18 verges de Droste avec 7:29 à jouer au deuxième quart. Mais Polo a de nouveau eu la réponse, alors que Webster a pris le claquement sous le centre et a marqué sur un QB de 1 mètre furtif sur le quatrième et le but de l’intérieur du 1 pour couronner un entraînement de neuf jeux et 47 verges pour une avance de 22-14 avec 2:23 restant avant la mi-temps.

Cette fois, West Central a répondu rapidement, avec Droste sprintant à partir de 40 mètres avec 42 secondes à faire pour passer à 22-20; la course de deux points du Heat a échoué.

Noah Dewey (31 ans) de Polo attrape une passe alors que Kaiden Droste de West Central tente de la faire tomber lors de leur demi-finale d’État I8FA samedi après-midi. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Delo Fernandez a couru à partir de 33 mètres lors du premier entraînement de Polo en seconde période, mais après l’échec de cette passe de conversion en deux points, l’arrière central de West Central Parker Meldrum a couronné un entraînement de 12 jeux et 62 verges sur la première série de Heat avec un 5 -yard run, puis Mason Carnes a couru dans la conversion pour égaliser le score 28-28 avec 4:42 à faire au troisième quart.

“Nous savions que ce serait un combat jusqu’au bout et nous avons joué de tout notre cœur tout au long du match”, a déclaré Droste.

Soltow a couru à partir de 18 mètres pour terminer un entraînement de 10 jeux qui a pris plus de six minutes pour mettre Polo 34-28 avec 10:24 restants, mais deux jeux plus tard, Droste a sprinté à partir de 57 mètres et a ajouté la course de conversion pour une avance de 36-34 sur West Central avec 9:36 à jouer.

Fernandez a ensuite dépassé la défense du Heat pour un touché de 32 verges et une avance de 42-36 après que Soltow se soit connecté avec Noah Dewey pour la conversion en deux points, mais Droste a interrompu une course de 62 verges quatre jeux plus tard, et la course de conversion de Carnes fait 44-42 West Central.

Les Marcos se sont ensuite lancés dans un entraînement de neuf jeux et 53 verges qui a pris 4:33 de retard et s’est terminé avec Soltow marquant à 9 verges; lui et le porteur de ballon Brady Wolber ont tous deux couru dans la pile, mais Soltow a rebondi sur le peloton et a marqué avec 42 secondes à jouer pour une avance de 48-44 Polo après l’échec de la course à deux points.

“Nous avons déjà prouvé dans ce match que nous pouvons descendre et marquer en un clin d’œil”, a déclaré Droste. « Il nous a fallu quelques jeux, mais nous avons fait ce que nous faisons. Nous avons marché sur le terrain et nous n’abandonnons pas jusqu’à la fin.

Le Heat a pris le relais sur sa propre ligne de 45 verges avec 40,8 secondes à jouer, et après avoir gagné 1 mètre dans les trois premiers jeux, a fait face à un quatrième et 9 des 46. Mais Carnes s’est connecté avec Meldrum pour un jeu de passe de 16 verges , puis a couru pour frapper le ballon avec 12,8 secondes à jouer. Carnes a frappé Meldrum avec une passe de 12 verges lors du jeu suivant, et a de nouveau couru pour le chronométrer avec 6,7 secondes à jouer, préparant le dernier jeu fatidique du Polo 26.

“Quatrième et 9 et nous convertissons, puis nous avons obtenu deux pointes là-dedans, des jeux rapides que nous n’avons jamais eu à faire de toute l’année, et nous l’avons fait avec succès deux fois. Cela montre à quel point nous avons du cœur », a déclaré Droste. « Vous ne pouvez pas simplement vous en aller et leur faire considérer que vous êtes les champions si vous jouez les champions. Nous devions le leur prendre, et c’est ce que nous avons fait à la fin. C’était incroyable.”

Parker Meldrum (35 ans) de West Central s’accroche au ballon alors que trois défenseurs de Polo l’attaquent lors de la demi-finale de l’État I8FA de samedi à Polo. (Earleen Hinton/Shaw Media)

“Mason a fait un travail formidable en obtenant quelques très gros jeux de passes pour obtenir quelques premiers essais, et cela vous place en fait dans une position dans laquelle vous ne pensiez pas être”, a déclaré Kirby. “Ces deux jeux de passes étaient énormes, et ne peuvent être négligés dans le fait que nous sommes arrivés à la ligne des 26 verges – c’était comme si c’était la ligne des 56 verges – mais nous nous sommes retrouvés dans cette situation et Kaiden vient de faire quoi il fait. Mason et notre ligne offensive, et Parker faisant de belles prises, tout le monde a contribué à rendre cette victoire possible.

Meldrum a couru pour 51 verges, et Carnes a ajouté 46 verges au sol et 28 verges par la passe pour West Central, qui avance pour jouer Amboy-LaMoille-Ohio dans le match de championnat d’État I8FA vendredi soir prochain à Monmouth.

Fernandez a terminé avec sept courses pour 92 verges et deux touchés, et Dewey a couru quatre fois pour 40 verges pour les Marcos. Soltow a été 2 en 4 dans les airs pour 32 verges, avec des passes complétées à Webster et Fernandez.

Le règne de Polo en tant que double champion d’État en titre se termine à un pas d’un troisième voyage consécutif vers le match pour le titre, mais les Marcos n’avaient rien à se reprocher après la croissance et l’amélioration qu’ils ont apportées tout au long de la saison pour arriver à ce point.

« Ça va faire mal. Cela fait mal aux enfants en ce moment, mais nous sommes très fiers d’eux », a déclaré Alston. “Où nous en étions au début de l’année jusqu’à où nous nous sommes retrouvés, ce fut une année formidable pour nous. Nous n’étions qu’à un court jeu là-bas, mais je suis tellement fier des enfants et de ce qu’ils ont accompli.