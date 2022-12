Polo participe à la première cohorte du programme de préparation aux véhicules électriques – Shaw Local

POLO — Polo participe à une initiative visant à aider les gouvernements locaux à se préparer à répondre à une demande croissante de véhicules électriques et d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques.

La ville est l’un des 16 membres de la cohorte inaugurale du programme de préparation aux véhicules électriques. Le programme, qui a été lancé plus tôt cette année par le Metropolitan Mayors Caucus et ComEd, “aidera les communautés à rationaliser les politiques et à mettre en œuvre les meilleures pratiques pour une électrification des transports régionaux sûre et efficace”, selon un communiqué de presse sur MayorsCaucus.org.

“Nous aimerions établir la norme pour les petites villes”, a déclaré l’échevine de Polo Beth Sundman aux autres membres du conseil municipal lors de leur réunion du 5 décembre. “Nous voulons être un leader dans un domaine et montrer à tout le monde que cela peut être fait dans une ville de cette taille.”

Les municipalités de la cohorte varient en population de 2 291 à Polo à 2 746 388 à Chicago.

Selon le recensement de 2020, Polo, Deer Park, University Park, Hampshire et Glencoe comptent chacun moins de 9 000 habitants; La population de Richton Park est de 12 775 habitants. Genève, Darien, Maywood, Hanover Park, Carol Stream, Oak Park et Skokie comptent chacune entre 21 000 et 68 000 habitants. La population d’Aurora est de 180 542 et celle du comté de Kane est de 516 522.

“Ils [Chicago’s representatives] a fait un commentaire sur le fait d’être l’éléphant dans la pièce », a déclaré Sundman, faisant référence à une réunion en personne de la cohorte à laquelle elle et le greffier municipal Sydney Bartelt ont assisté. “Alors, quand cela nous est venu, je me suis dit:” Eh bien, s’ils sont l’éléphant, nous sommes la souris dans la pièce parce que c’est à cela que nous avons affaire.

Bartelt a postulé au programme au nom de Polo.

Il y a 17 objectifs liés à la préparation que Polo est censé accomplir au cours des six prochains mois, a déclaré Sundman. Elle a noté que cela pourrait prendre plus de temps que cela, mais une fois les objectifs atteints, la ville recevra une plaque déclarant la désignation EV Ready Bronze.

Au-delà des 17 objectifs de désignation Bronze, il y a des objectifs qui permettront à la municipalité d’obtenir une désignation Argent ou Or, selon le communiqué de presse.

“Ma préoccupation était l’évolutivité et leur capacité à nous aider à le faire même sur une zone à plus petite échelle”, a déclaré Sundman. “Mais je suis ravi, car je pense vraiment que si nous pouvons obtenir ne serait-ce qu’une seule de ces stations quelque part en ville et accéder à ces bases de données pour les personnes qui ont des voitures électriques qui doivent se recharger pendant qu’elles sont en transport [we’ll draw people into Polo].”

Si quelqu’un conduit un véhicule électrique de Monroe à Dixon et que sa batterie doit être rechargée, le fait d’avoir Polo comme option pour s’arrêter et recharger profite à la ville, a-t-elle déclaré.

“Ils peuvent s’arrêter ici, se brancher, et ils doivent s’accrocher pendant une demi-heure”, a noté Sundman. « Pendant ce temps, ils peuvent marcher jusqu’à Shell, marcher jusqu’au marché, marcher au centre-ville, aller voir un arbre. Nous les tenons en otage pendant qu’ils chargent, ce qui leur donne une chance de voir ce que nous pouvons offrir.

“S’ils peuvent aller au centre-ville et qu’ils peuvent voir les restaurants et qu’ils peuvent voir les options et qu’ils peuvent voir les magasins et qu’ils peuvent voir les choses ici, cela pourrait les encourager à revenir”, a-t-elle poursuivi. “C’était donc mon espoir personnel pour cela.”

Selon le site Web du secrétaire d’État de l’Illinois, il y avait 35 504 véhicules électriques dans l’État et 53 véhicules électriques dans le comté d’Ogle au 15 novembre 2021. Au 15 novembre de cette année, il y avait 55 333 véhicules électriques dans l’Illinois et 77 dans le comté d’Ogle. . Ces totaux n’incluent pas les véhicules hybrides.

Les registres de l’État des véhicules électriques par comté remontent à novembre 2017 ; à ce moment-là, il y avait 8 031 véhicules électriques dans l’État et trois dans le comté d’Ogle.