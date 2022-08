Polo High School Student Council organise Doggy Dash pour les animaux sans abri – Shaw Local

POLO – Le conseil étudiant de l’école secondaire Polo organisera une collecte de fonds Doggy Dash de 7 h 30 à midi le samedi 10 septembre à l’école secondaire.

Le produit du Doggy Dash ira à Granny Rose Animal Shelter à Dixon.

L’enregistrement commence à 7 h 30. Les participants et leurs chiens pourront courir trois milles à 8 h 30 ou marcher 0,7 mille à 8 h 45. Un concours de déguisement pour animal de compagnie/propriétaire aura également lieu à 8 h.

Ceux qui ne veulent pas concourir peuvent faire un don à la collecte de fonds.

L’inscription au Doggy Dash coûtera 20 $ et comprendra un tee-shirt, un bandana, des fournitures de santé et d’hygiène et des cadeaux de parrainage.

Pour vous inscrire ou faire un don, visitez doggy-dash.cheddarup.com ou procurez-vous un formulaire d’inscription aux emplacements des commanditaires suivants :