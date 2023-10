Polo et Erie-Prophetstown remportent des victoires ; Eastland-Pearl City perd – Shaw Local

Érié-Prophetstown 46, Riverdale 7 : À Port Byron, les Panthers ont mis les Rams en déroute lors d’un affrontement à Three Rivers West.

Jeremiah Kochevar d’Erie-Prophetstown a totalisé quatre touchés (trois au sol et un par la passe) et près de 300 verges offensives (151 verges par la passe, 140 verges au sol). Connor Keegan était sa principale cible, compilant 135 verges sur réception et un touché.

Demetere Larson a couru 57 verges et totalisé 22 verges sur réception; Justus Hough a couru 51 yards et deux touchés ; et Luke Otten a récolté 47 verges au sol et un touché pour les Panthers.

Keegan Winckler a décroché deux passes pour EP.

Lena-Winslow 46, Eastland-Pearl City 6 : À Lena, les Panthers ont écrasé les Wildcatz dans un affrontement NUIC.

Draven Zier a égalisé le match 6-6 pour Eastland-Pearl City au premier quart avec un touché retour de 88 verges.

Gage Dunker a totalisé 219 verges au sol et quatre touchés en 21 courses pour mener Lena-Winslow, tandis que Nick Tippett a ajouté 50 verges au sol et un touché.

Association de football à 8 de l’Illinois

Polo 52, Blue Ridge/DeLand-Weldon 12 : À Polo, les Marcos ont battu les Knights dans un match hors conférence.

Brock Soltow a totalisé 175 verges et trois touchés, et Delo Fernandez a totalisé 165 verges et trois touchés en tant que leader offensif de Polo. Noah Dewey s’est précipité sur 58 verges et Billy Lowry a contribué à un touché de 22 verges pour les Marcos.