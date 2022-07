Polo embrassant la «cible sur la poitrine» en tant que champions d’État consécutifs à 8 – Shaw Local

POLO – Le double champion en titre de l’État de football de l’Illinois à 8 hommes, Polo Marcos, a frappé le terrain derrière Polo High School un jeudi soir venteux pour le camp d’été plus tôt cette semaine.

Alors que les Marcos comptent le dernier mois avant le début de la saison 2022, ils savent qu’ils ont beaucoup de travail à faire et beaucoup de places à pourvoir. Avec seulement cinq partants de retour de l’année dernière – deux en attaque et trois en défense – les alignements de Polo seront considérablement différents des deux côtés du ballon.

Malgré tous les changements cette année – et la perte de certains joueurs clés – les attentes restent similaires pour la puissance du football à 8 à l’approche de cette saison.

“Nous nous efforçons toujours d’obtenir la même chose”, a déclaré le demi offensif / secondeur senior de Polo Avery Grenoble. « Nous allons toujours être heureux de travailler dur ; on pense qu’on va y aller [to the state championship] encore. Nous avons une grosse cible sur le dos, et je pense que nous sommes prêts pour cela.

« Nous espérons faire les séries éliminatoires. On s’attend à avoir un bon dossier. Nous nous attendons à avoir une saison amusante », a déclaré le garde principal / plaqueur défensif de Polo Waylon Harris. «Nous avons beaucoup de nouveaux gars qui sont sortis. Nous nous attendons à nous améliorer en tant qu’équipe et à faire une bonne saison dans l’ensemble.

En 2019, les Marcos ont connu une saison 10-0, culminant avec une victoire du titre d’État 50-26 contre Milford / Cissna Park. L’année dernière, ils sont allés 13-0, battant l’ancien compatriote de l’équipe NUIC Orangeville 12-7 dans le match de championnat.

L’entraîneur de polo Ted Alston regarde Avery Grenoble tirer une passe pendant le camp jeudi. (Alex T. Paschal/[email protected]/credit)

De retour cette année pour mener l’attaque du titre d’État, Grenoble et le porteur de ballon junior Brock Soltow. Les deux joueurs se sont précipités sur plus de 1 500 verges pour mener Polo la saison dernière.

À ce stade précoce de l’intersaison, l’entraîneur Ted Alston est encore en train de se faire une idée de son équipe. Sans entraînements rembourrés, il ne peut pas encore obtenir une évaluation complète, mais jusqu’à présent, il a été impressionné dans deux domaines principaux.

« C’est un peu ce que je ressens en ce moment. Nous avons en fait quelques enfants qui sont sortis qui n’étaient jamais sortis auparavant et qui nous impressionnent vraiment, et heureusement, ce sont des joueurs de ligne, donc nous sommes ravis à ce sujet », a déclaré Alston. « J’aime vraiment la vitesse de notre équipe. Je pense que nous avons une très bonne vitesse d’équipe en ce moment. Nous n’allons pas être énormes, nous n’allons pas être vraiment gros, mais je pense que nous allons être rapides. Donc je pense que et notre profondeur [will be strengths]. Nous pourrons peut-être jouer quelques enfants d’une seule façon, ce qui fait une énorme différence. Alors j’espère qu’avec notre profondeur et la vitesse de notre équipe, nous pourrons faire de bonnes choses.

Cette année, il pourrait y avoir une compétition difficile dans la conférence 8-Man North 2.

Le finaliste de l’année dernière, Orangeville, attend dans la semaine 2 de la saison.

Alston, Harris et Grenoble sont tous ravis de relever le défi.

« C’est un calendrier difficile. Évidemment, nous affrontons les équipes ici, qui sont toujours bonnes. Milledgeville et Orangeville, Amboy vont être exceptionnels, et Aquin est toujours bon et River Ridge est toujours bon, donc ces équipes de l’ancien NUIC seront toujours sur notre calendrier », a déclaré Alston. Et puis ceux que nous jouons du sud sont vraiment bons. St. Thomas More est là-bas – ils sont vraiment durs – et Flanagan est sur notre programme. Ce sera donc un bon calendrier stimulant pour nous.

« Je suis content de la façon dont ça s’est passé. Beaucoup de bons matchs de rivalité, beaucoup de bonne compétition », a déclaré Harris. « Ça va être un calendrier plus difficile, mais c’est ce que nous voulons. Nous voulons un défi.

Carter Merdian (à droite) se lance pour une passe lors d’exercices de football à Polo jeudi.

(Alex T. Paschal/[email protected]/credit)

Grenoble sait que d’autres équipes viseront Polo en tant que double champion d’État en titre, mais il pense que les Marcos seront à la hauteur du défi.

« C’est juste prévu comment ça devrait être. Ça va être un calendrier plus difficile puisque nous avons gagné deux fois de suite, mais j’aime ça », a déclaré Grenoble. “C’est une bonne compétition pour nous, et ce sera probablement le même calendrier, un calendrier difficile pour les prochaines années à venir.”

Deux des groupes de postes les plus touchés par les graduations de ce printemps étaient les lignes offensives et défensives. Un seul joueur de ligne défensive de la saison dernière est de retour, ainsi qu’un partant de la ligne offensive à temps partiel.

“Nous avons beaucoup d’enfants que nous devons remplacer depuis l’an dernier”, a déclaré Alston. «Nous n’avons pas une tonne d’enfants qui reviennent, mais ceux que nous avons qui reviennent ont joué des rôles assez importants. Et je pense que nous avons des enfants plus jeunes qui vont bien se mettre à leur place.

Avec une classe senior plus petite cette année, Polo comptera beaucoup sur les juniors et les étudiants de deuxième année pour poursuivre sa série de succès. Les Marcos espèrent qu’une grande classe entrante d’étudiants de première année pourra également aider leur profondeur.

Défensivement, Alston s’attend à exécuter un programme similaire à ce qu’il a fait au cours des années passées. Offensivement, il adopte une approche plus attentiste.

«Nous aimons toujours faire courir le ballon. En quelque sorte, alignez-vous à deux fois et exécutez-le, et nous avons très bien réussi à le faire l’année dernière. Je ne sais pas si nous pourrons le faire cette année », a déclaré Alston. « Nous pourrions les étaler un peu parfois. Nous sommes en train de jouer avec différentes choses cet été et de voir à quoi elles ressemblent. Je ne sais vraiment pas à ce stade ce que nous allons faire.

« Défensivement, nous allons nous en tenir à ce que nous avons fait. Nous allons diriger ce front de quatre hommes, et les enfants sont à l’aise avec cela et le personnel s’adapte assez bien, donc je ne vois pas beaucoup de changements défensivement.

Ryelan Lindaas a réussi une passe lors d’exercices de football à Polo jeudi.

(Alex T. Paschal/[email protected]/credit)

Alston dit que ses joueurs sont très motivés pour défendre leurs championnats d’État consécutifs. L’un de ses messages à l’équipe cette intersaison a été d’embrasser le centre de la cible sur son dos.

« Les enfants le comprennent. Ils veulent bien faire et suivre les traces des équipes qui les ont précédés. Je n’ai pas vraiment eu à trop les motiver cette année », a déclaré Alston. «Ils ont été vraiment bons pour venir ici et savoir ce qu’ils doivent faire, et comprendre qu’ils ont maintenant une grande cible sur la poitrine. Ils devront donc accepter cela ou non.

“J’essaie vraiment de les amener à accepter cela, à comprendre que ce n’est pas grave d’être l’équipe que les gens n’aiment pas en ce moment, car cela signifie que vous faites quelque chose de bien. C’est un peu ce que nous avons prêché, c’est simplement d’embrasser cette cible et de s’en occuper.

Polo ouvrira sa saison 2022 à domicile face à Amboy-LaMoille-Ohio le 26 août à 19h